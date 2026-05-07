Dank 15 Minuten Sendezeit: Joko schneidet mit Zuschauern ProSieben-Show um
Unterföhring - Die letzte Sendung zu gewinnen war ihm nicht genug – er wollte auch in der kommenden Show seine ganz besonderen Spuren hinterlassen: Doch dafür brauchte Joko Winterscheidt (47) die Zuschauer.
Nachdem am Vortag bei "Joko & Klaas gegen Prosieben" das Moderatoren-Duo gewonnen hatte, stand den beiden am Donnerstagabend 15 Minuten Sendezeit zu.
Klaas Heufer-Umlauf (42) war leider verhindert, also schnappte sich Joko einen der Cutter seiner Produktionsfirma "FloridaTV" mit einem ganz besonderen Ziel.
Die Ausgabe für die nächste Woche soll umgeschnitten werden. Zusammen mit den Zuschauern, die dafür live anrufen konnten.
Beispielsweise wurde per Telefonübertragung von einem Zuschauer der Show-Opener, in dem die Regeln erklärt werden, neu synchronisiert.
Dies wird dann am kommenden Mittwoch so zu sehen sein, der der Florida-Mitarbeiter hatte das ansonsten fertige Projekt offen auf seinem Monitor. Nun sollten eben die interaktiven Elemente eingebaut werden.
Zuschauer können per Instagram noch mitspielen
Wer jetzt – obwohl er die 15 Minuten vielleicht verpasst hat – noch auf eine Chance hofft, auch Teil der Sendung zu werden: In einem Einspieler erklärt Ex-Tennisstar Andrea Petković (38) die Regeln für das Spiel "Vollwerfen".
Über den Instagram-Account der Show kann man selbst das Spiel erklären – oder es versuchen. Oder neue Regeln erfinden. Oder was auch immer man in den – wichtig – exakt 42 Sekunden sagen möchte.
Da sie Sendung direkt vor dem Vatertag laufen wird, wurde eine Show-Grafik zugunsten einer persönlichen Nachricht gelöscht. Nur klingelte das Telefon nie. "Hoffentlich haben wir überhaupt Anrufer", so der Cutter. Doch dann griff sich Joko ans Ohr, hielt kurz inne und erklärte.
"Ich höre gerade aus der Regie, dass wir aktuell über 100.000 Anrufer haben und die Leitungen völlig überlastet sind. Könnten vielleicht so 50.000 Leute auflegen?"
Schließlich schaffte es doch noch jemand für den Papi-Gruß ins Studio. Doch da wollen wir niemandem die Vorfreude nehmen. Was sonst noch gebastelt wurde, hören und sehen wir alle am kommenden Mittwoch, ab 20.15 Uhr, auf Joyn und Prosieben.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa