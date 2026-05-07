Dank 15 Minuten Sendezeit: Joko schneidet mit Zuschauern ProSieben-Show um

Unterföhring - Die letzte Sendung zu gewinnen war ihm nicht genug – er wollte auch in der kommenden Show seine ganz besonderen Spuren hinterlassen: Doch dafür brauchte Joko Winterscheidt (47) die Zuschauer.

Lässt spontan die Show "Joko & Klaas gegen Prosieben" für die kommende Woche umschneiden: Moderator Joko Winterscheidt (47). © Marcus Brandt/dpa

Nachdem am Vortag bei "Joko & Klaas gegen Prosieben" das Moderatoren-Duo gewonnen hatte, stand den beiden am Donnerstagabend 15 Minuten Sendezeit zu.

Klaas Heufer-Umlauf (42) war leider verhindert, also schnappte sich Joko einen der Cutter seiner Produktionsfirma "FloridaTV" mit einem ganz besonderen Ziel.

Die Ausgabe für die nächste Woche soll umgeschnitten werden. Zusammen mit den Zuschauern, die dafür live anrufen konnten.

Beispielsweise wurde per Telefonübertragung von einem Zuschauer der Show-Opener, in dem die Regeln erklärt werden, neu synchronisiert.

Dies wird dann am kommenden Mittwoch so zu sehen sein, der der Florida-Mitarbeiter hatte das ansonsten fertige Projekt offen auf seinem Monitor. Nun sollten eben die interaktiven Elemente eingebaut werden.