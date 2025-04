Mutter heiratet Afrikaner, Sohn weiß von nichts: "Ich hätte es nicht gemacht"

Königsbach-Stein/Gambia (Afrika) - Wenn die große Liebe nicht in Deutschland zu finden ist, dann sucht man sie eben im Ausland: In der neuen SAT.1-Sendung "Amore unter Palmen" erzählen sieben Deutsche von ihrem großen Liebes-Abenteuer in exotischen Ländern, darunter auch Silvia (56) und Sam (40). Die beiden sind bereits seit Ende 2022 verheiratet. Aber: Silvia wohnt in Deutschland, Sam im mehr als 5000 Kilometer entfernten Gambia.