Zweifach-Mama packt aus: "Kein Bock mehr, Mutter zu sein"

Hamburg - Influencerin Ivona (29) ist zweifache Mutter und fühlt sich in ihrer Rolle überfordert. Bei "deep und deutlich" hat sie über ihre schlimmsten Stunden gesprochen.

Ivona (29) möchte auf Instagram mit einem Tabu brachen: Man muss als Mutter auch mal keinen Bock mehr haben dürfen. © Bildmontage: Instagram/hey.ivona

Anfang 20 war die Content-Creatorin durch mit ihrer Ausbildung und stellte sich eine Frage: "Ist das jetzt mein Job, will ich das jetzt? Und was ist jetzt meine Berufung?", erinnerte sich die 29-Jährige in der Talkshow.

Sie gab sich selbst die Antwort. Sie wolle Mutter werden, sie sei die geborene Mutter. Anfangs habe es nicht geklappt, schwanger zu werden. Dann folgten auch noch zwei Abgänge.

Sie erfüllte sich ihren Traum mit der Unterstützung einer Kinderwunschklinik, hatte eine "super Schwangerschaft", Nestbautrieb - und dann kam das böse Erwachen.

"Es war eine sehr lange Geburt. Meine Tochter war ein Sternengucker. Das hat sich dann erst unter der Geburt irgendwann gezeigt. Die PDA ist rausgerutscht. Also volle Dröhnung. Und irgendwann war sie da und natürlich hatte sie auch Stress unter der Geburt und hat dann ganz viel geschrien", erinnerte sie sich.

Sie habe sich nicht von ihr beruhigen lassen. "So ein Tritt in die Fresse erst mal. Ich habe zu meinem Mann da noch gesagt: Oh mein Gott, was haben wir getan? Also plötzlich ist die ganze Zeit jemand am Schreien und du kriegst es nicht kontrolliert", so Ivona.

Auf ihrem Instagram-Kanal spricht Ivona über die Schwierigkeiten der Mutterrolle und polarisiert mit Aussagen wie: "Ich habe eigentlich kein Bock mehr, Mutter zu sein. Weil es mir alles nimmt, jede Freude."