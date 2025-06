Shitstorm gegen TV-Moderatorin! Sender nimmt Kritik "sehr ernst"

Istanbul (Türkei) - Das Ende von Gülcan Kamps (42) als souveräne Moderatorin von "My Style Rocks" fiel durch die gute Nachbesetzung durch Verena Kerth (43) kaum ins Gewicht. Ihre Nachfolgerin Wilma Elles (38) erfährt seit ein paar Tagen einen Shitstorm. Doch die Fashion-Show hält an ihr fest.

Wilma Elles (38) moderiert aktuell "My Style Rocks Germany". © YouTube/My Style Rocks Germany

In der Türkei ist Wilma Elles eine gefragte Schauspielerin, zog für eine Hauptrolle in der Familiendrama-Fernsehserie "Öyle bir geçer zaman ki" 2010 an den Bosporus.

Hierzulande ist die gebürtige Kölnerin eher unbekannt und so war die Überraschung groß, als die 38-Jährige die 81. Folge der 2. Staffel eröffnete. Schon da zeigte sich, wohin die Reise hingeht.

Wild gestikulierend mit dramatischen Armbewegungen begrüßte Elles die Zuschauer: "Ich liebe 'My Style Rocks', habe das immer geschaut und freue mich, endlich in diesen heiligen Fashion-Gefilden zu sein."

Die Mutter von Zwillingen legte ihre Attitüde (leider) nicht ab und ging einigen Fans der Sport1-Show offensichtlich schnell auf die Nerven.

"Hab gar keine Lust mehr, die Sendung zu schauen", schrieb eine Userin unter eine YouTube-Folge. Eine andere ironisch: "Die Moderatorin bekommt wohl den nächsten Oscar für übertriebene Gestik, Künstlichkeit und falsche Wortwahl!"