Nach drastischer Kritik: Thilo Mischke wird doch nicht "ttt"-Moderator

Die Sexismusvorwürfe gegen Thilo Mischke (43) schlugen hohe Wellen. © ARD/Marc Rehbeck

Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" wird der Moderator nicht für "ttt – titel, thesen, temperamente" vor der Kamera stehen.

Das Blatt bezog sich auf mehrere Quellen, die unabhängig voneinander diese Information durchgestochen hätten.

Ob sich der öffentlich-rechtliche Sender der lauten Kritik in den sozialen Medien gebeugt hat oder was am Ende den Ausschlag gab, ist bislang unbekannt.

Ein offizielles Statement steht noch aus. Zuvor hatten sich auch zahlreiche Kulturschaffende mit einem offenen Brief gegen die Personalentscheidung ausgesprochen.

Die Sexismusvorwürfe gegen den Journalisten schlugen hohe Wellen. Um die Personalie entbrannte ein Streit, der demnach nicht nur digital in den Kommentarspalten ausgefochten wurde.