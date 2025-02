Nach Emmy-Gewinn: Mit wem Schauspielerin Kim Riedle jetzt zu sehen ist

Berlin - Kim Riedle (43) ist vor wenigen Monaten das Unglaubliche gelungen: Mit der Netflix-Serie " Liebes Kind " hat die Starnbergerin einen International Emmy gewonnen. Montag um 20.15 Uhr ist die Schauspielerin erneut in einem Thriller zu sehen - und zwar an der Seite eines wahren TV-Urgesteins.

Kim Riedle (43) liegen Dramen, Thriller und Krimis. Doch besonders viel Dreherfahrungen sammelte sie 2014 am Set von "Verbotene Liebe". Im November konnte die Schauspielerin voller Stolz die Emmy-Trophäe in der Hand halten. © Montage: Screenshot/Instagram/kimriedle, IMAGO/APress

Gemeinsam mit Henry Hübchen (77) stand Riedle für den ZDF-Film "Die Stille am Ende der Nacht" vor der Kamera. Es ist der dritte und letzte Film aus der Reihe rund um Kommissar Fischer (Hübchen) und Konstanze Satorius (Victoria Trauttmansdorff, 64).

Zusammen rollen sie - nachdem neue Beweise aufgetaucht sind - einen alten Fall auf: Die zweifache Mutter Liane Sievers (Riedle) wurde vor knapp drei Jahren wegen Totschlags an ihrem Chef zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Fischer glaubte stets an ihre Unschuld und will diese nun endgültig beweisen.



"Henry ist sehr lustig, erzählt viel und war sehr respektvoll mit mir in der Arbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihm", erinnert sich Riedle im TAG24-Interview gern an die Dreharbeiten zurück.

Ohnehin sei es etwas sehr Besonderes in diesem Beruf, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, den man selbst früher im TV geschaut hat. "Und es ist schön, so jemanden kennenzulernen. Am Set sind wir dann einfach Kollegen. Zwischendurch musste ich mich trotzdem kneifen und dachte 'Wow'."

Wie schon in "Liebes Kind" spielt die 43-Jährige auch im Fernsehfilm eine von Leid gezeichnete Frau, die im Gefängnis verzweifelt. Eigentlich war sich Riedle zunächst unsicher, ob sie die Rolle und die damit verbundene emotionale Last schaffen würde. Schließlich lagen die Dreharbeiten des Netflix-Hits sowie die zu einem "Tatort", in dem sie ebenfalls eine sehr schwere Figur hatte, nur ein Jahr zurück.

Was sie dennoch überzeugt hat? Das Buch und ihre Figur!