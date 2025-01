13.01.2025 14:39 512 Nach heftiger "Love Is Blind"-Trennung: Als Tolga diese Frau sieht, ist er sofort hin und weg

Tschüss Griechenland, hallo Deutschland! Für die "Love Is Blind: Germany"-Pärchen geht es in Folge sechs in die erste gemeinsame Wohnung.

Von Kim Marie Moser

Berlin - Tschüss Griechenland, hallo Deutschland! Für die "Love Is Blind: Germany"-Pärchen geht es in Folge sechs in die erste gemeinsame Wohnung. Wollen wir doch mal sehen, wie die Verlobten im Alltagstrott miteinander zurechtkommen! Hanni (28) ist sich ganz sicher mit Daniel (26) an ihrer Seite. © Netflix Achtung, Spoiler! Und siehe da: Es geht bereits viel harmonischer los, als es die letzte Folge vermuten lassen hat. Alina (28) und Ilias (27) führen ein klärendes Gespräch, nachdem sich der 27-Jährige bestärkt in seiner Entscheidung für die 28-Jährige fühlt. TV & Shows "Topflappen" und "Bigfoot-Geräusche": Miss Thüringen räumt trotzdem ab Auch Daniel (26) und Hanni (28) haben wieder einiges zu lachen. Und auch, wenn die freche Art der Maklerin nicht immer den Humor ihres Verlobten trifft, steht für sie fest: "Mir geht's vom Gefühl her sehr gut und ich weiß auch, dass er der Richtige ist." Jen (31) trifft derweil erstmals auf Marcels (36) WG und stellt fröhlich fest: Er scheint genau der zu sein, für den sie ihn bisher gehalten hat. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Denkste! Was wäre eine Folge "Love Is Blind" ohne eine gehörige Portion Drama? Nachdem er zuvor noch von seiner Alina geschwärmt hatte, gesteht sich Ilias nämlich wieder ein: "Alles ist toll, alles ist schön, aber ich krieg' Hanni nicht so ganz aus meinem Kopf raus." Aus Angst, etwas kaputtzumachen, lässt er seine Liebste vorerst nicht an seinem Zwiespalt teilhaben. Und somit kommt es dazu, dass sie beim nächsten Zusammentreffen mit der Gruppe freudestrahlend berichtet, wie "in Love" sie ist. Blöd nur, dass Ilias auch Hanni wiedersieht. Alina hat langsam die Schnauze voll Zwischen Ilias (27) und Alina (28) kriselt es weiter. © Netflix "Mit jedem Sehen oder mit jedem Treffen kommt es eben wieder voll zurück", seufzt er. Um Klarheit zu schaffen, bittet er Hanni um ein Gespräch zu zweit und verkündet ihr: "Wenn wir reden, ist es von meiner Seite nicht so, dass ich sage, nur freundschaftlich." Alina sieht den beiden von Weitem zu und hat die Schnauze voll: "Ich kann dieses Thema nicht mehr hören [...] Ich bin nicht so amused, weil ich mir halt auch denke, ne, es hat echt alles seine Grenzen und das war jetzt irgendwie so einer zu viel." TV & Shows Eklat bei "Schlag den Star": Schummel-Vorwürfe gegen Detlef Soost! Neben der brodelnden Krise im Liebesdreieck Ilias-Alina-Hannah konnte während des Zusammentreffens auch eine alte Flamme wieder aufglühen. So sah Tolga (34) nach seiner Trennung von Shila (36) zum ersten Mal seine Nummer zwei, Hannah (29). Und kaum hatte er sie erblickt, war es auch schon um ihn geschehen. Natürlich freute sich auch Hannah riesig darüber, den 34-Jährigen als Single anzutreffen. Kurzerhand entschieden sich die beiden dafür, einander weiter kennenlernen zu wollen. Tolga (34) schwebt auf Wolke sieben, seit er Hannah (29) erstmals gesehen hat. © Netflix Ein Paar kehrt zurück zu "Love Is Blind: Germany"! Übrigens gab es diese Folge auch eine kleine Überraschung: Nachdem Sally (27) das Experiment kurz nach dem ersten Real-Life-Treffen mit Medina (31) abgebrochen hatte, sprechen sich die beiden in einem Restaurant aus. Und dabei sind sich beide schnell einig, dass sie noch immer viel aneinander denken. Langer Rede, kurzer Sinn: Die beiden sind wieder verlobt und sind ab sofort wieder dabei. Die ersten acht Folgen könnt Ihr aktuell auf Netflix anschauen. Am 17. Januar gibt es dann das große Finale.

Titelfoto: Netflix