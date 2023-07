Nach Heizungs-Murks: Ein heißer Talk-Abend bahnt sich heute an!

Berlin/Hamburg - Am Donnerstag gibt's im ZDF gleich zwei Talks . Dabei könnte es "hoch" hergehen, denn bei "Illner" sitzt die Grüne Ricarda Lang (29), im Anschluss bei "Lanz" dann Robert Habeck (53). Und beide haben keinen Grund für gute Laune!

ZDF-Moderatorin Maybrit Illner (58) mit dem Thema: "Heizung, Haushalt, Abschwung - Ampel im Krisenmodus?" © ZDF/Christian Schoppe

Stell Dir vor, Du arbeitest mit viel Widerstand sowohl in der Bevölkerung als auch unter Polit-Kollegen an einem Gesetz, peitschst es durch auf Heizung komm raus - und kurz vor der Verabschiedung legt Dir das höchste Gericht des Landes einen Pellet-Knüppel in den Weg ...

So geschehen mit dem "Heiz-Hammer"-Gesetz, die AfD nannte es "Heiz-Massaker". Wer gnädiger war, für den war es ein "Heizungs-Murks" - kurz: das "GEG".

Dazu müssen sich am heutigen Donnerstag also gleich zwei grüne Spitzenpolitiker positionieren.

Für Moderatorin Maybrit Illner (58) kommt die Ampel nicht aus dem Krisenmodus hinaus: "Auf den letzten Drücker versucht die Ampel-Regierung, noch vor der Sommerpause Fakten zu schaffen: Haushalt, Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung. Vieles gut gemeint, aber auch gut gemacht?", fragt die Redaktion - "Heizung, Haushalt, Abschwung - Ampel im Krisenmodus?" daher ihr Thema.