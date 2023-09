Nach Louisa Dellert: Dieser Stand-up-Comedian ist der neue "deep und deutlich"-Moderator

Louisa Dellert (33. l.) und Aminata Belli (31) moderierten zusammen das Format, bis die 33-Jährige ausstieg. © NDR/Beba Lindhorst

Hintergrund ist der Ausstieg der früheren Moderatorin Louisa Dellert (33), die sich aufgrund eines Burnouts/depressiver Erschöpfung zuletzt von dem Format verabschiedet hatte.

Aurel Mertz werde die nächsten zwölf Gespräche an der Seite von Aminata Belli moderieren und damit seinen Einstand bei dem jungen Talkformat des NDR und funk geben, teilte der Sender jetzt mit.

"Ich freue mich sehr darauf, an Aminatas Seite auch mal zuhören zu dürfen und bin gespannt, mit welchen spannenden Geschichten uns die Gäste in den nächsten Sendungen besuchen", so Mertz zu seiner neuen Herausforderung.

Auch Aminata Belli freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Comedian. "Er ist direkt, spontan und hat Interesse an Menschen. Viele Gäste teilen mit uns sehr private Geschichten, und dass sie das bei uns tun, ist ein Privileg, das ich sehr schätze."

Dass das neue Duo unterhaltsame, aber auch deepe und deutliche Shows auf die Beine stellen wird, da ist sich die Moderatorin sicher.