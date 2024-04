Nach nur einem Jahr: Buschmann-Aus für diese Sendung!

Tritt künftig bei RTL kürzer: Frank Buschmann (59) kommentiert keine NFL-Partien für den Sender mehr. © Henning Kaiser/dpa

Das hat der beliebte Sport- und Unterhaltungs-Kommentator inzwischen selbst via Instagram bestätigt: In seiner Story postete er am Dienstag einen Interview-Ausschnitt der Sport BILD, die ihn zitiert hatte.

Dass es nicht weiter geht, hat auch einen ganz bestimmten Grund, wie "Buschi" verrät: "Es war von Anfang an klar, dass ich von Jahr zu Jahr schauen und entscheiden möchte. Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen", so der Kommentator gegenüber BILD.

Buschmann war erst seit Beginn der abgelaufenen Saison Football-Kommentator bei RTL. Zuvor hatte der 59-Jährige über mehrere Jahre bei RAN NFL Spiele begleitet. Als die Übertragungsrechte von ProSiebenSat.1 an RTL gingen, hatte er für die NFL nur einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben - und sich so alle Optionen für die Zukunft offen gehalten.

Eine Rolle bei der Entscheidung dürfte auch der Reisestress spielen: Buschmann selbst wohnt in München, das NFL Studio von RTL ist in Köln.