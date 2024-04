Nadin heiratet Fremden und wird auf Insel ausgesetzt: In der Hochzeitsnacht fackelt sie nicht lange

Halle (Saale)/Malaysia - Nadin (33) aus Halle an der Saale und Niklas (30) finden sich bei einem Speed-Dating sympathisch und geben sich nur ein Treffen später das Jawort. In ihren Flitterwochen lernen sich die beiden kennen und sollen herausfinden, ob sie sich innerhalb von 14 Tagen auf einer einsamen Insel verlieben können - doch zwischen Traumstrand und knappen Lebensmittelvorräten warten so einige Hindernisse auf die Turteltauben ...