Nathalie (27) startet zu schneller Radtour - und ist plötzlich verletztes Entführungs-Opfer
Graz (Österreich) - Was, wenn ein geliebter Mensch spurlos verschwindet und niemand weiß, wo er ist? Ein - wenn auch dramatisches - Happy End erlebte Nathalie Schöffmann (geb. Birli, 33), die beim Radfahren entführt und festgehalten wurde.
"Sie hat leidenschaftlich gern Triathlon gemacht, wollte mit dem Training beginnen", erinnert sich Mutter Ivana (60) in dem "Terra Xplore"-Film "Vermisst - wie lange bleibt die Hoffnung?" zurück.
An jenem 23. Juli 2019 war ausgemacht, dass sie nach einer Radrunde nach circa einer Stunde wieder zurückkommt und sich wieder um ihren Sohn kümmert. Doch Nathalie kehrt nicht zurück. Nicht nach einer, nicht nach zwei, nicht nach drei Stunden. "Auf einmal war es dunkel und sie noch immer nicht da", sagt Ivana.
Später kommt heraus: Ein Auto hat sie angefahren, dessen Fahrer mit einem Holzknüppel bis zur Bewusstlosigkeit auf sie eingeschlagen.
"Als ich zu mir gekommen bin und auf der Rückbank eines Autos lag, gefesselt und mein Mund zugeklebt war, dachte ich, dass ich nur träume." Nathalie spricht von einer "surrealen Situation".
Der Täter fährt zu seinem heruntergekommenen Haus im Wald, sperrt die damals 27-Jährige in seinen Kleiderschrank, versucht mehrfach, sie umzubringen.
Entführer Christoph K. fährt Nathalie Schöffmann nach Hause zurück
Ohne zu wissen, was er von ihr will, hält Christoph K. sie gefangen, während ihre Familie, darunter ihr zwei Monate alter Sohn, auf die Triathletin warten. "Ich will ihn aufwachsen sehen und will nicht, dass er ohne Mutter aufwächst", waren Gedanken, die Nathalie schnell durch den Kopf schießen. "Für mich war es wahrscheinlicher, dass ich da nicht lebend rauskomme."
Knapp acht Stunden hält K. die Sportlerin gefangen. Bis sie ihn in ein Gespräch verwickelt, seine schönen Orchideen auf dem Fensterbrett lobt. Plötzlich kippt seine Stimmung ins Positive, die beiden einigen sich, den Vorfall wie einen Unfall aussehen zu lassen.
Der Entführer fährt sein Opfer sogar nach Hause, Nathalie rennt vom Auto ins Haus, sperrt hinter sich ab, ruft die Polizei. "Als ich wusste, dass ich safe bin ... Das war der schönste Moment in meinem Leben."
Christoph K. wird 2020 zu einer siebenjährigen Haftstrafe und gleichzeitiger Unterbringung in einer forensischen Klinik verurteilt.
TV- und Streaming-Tipp: Die "Terra Xplore"-Folge "Vermisst - wie lange bleibt die Hoffnung?" mit weiteren Vermisstenfällen wird am Sonntag (5. Juli) um 17.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDFmediathek findet Ihr sie schon ab sofort.
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Marius Fuchtmann ; IMAGO/GEPA pictures