Nathalie (27) startet zu schneller Radtour - und ist plötzlich verletztes Entführungs-Opfer

Graz (Österreich) - Was, wenn ein geliebter Mensch spurlos verschwindet und niemand weiß, wo er ist? Ein - wenn auch dramatisches - Happy End erlebte Nathalie Schöffmann (geb. Birli, 33), die beim Radfahren entführt und festgehalten wurde.

Triathletin Nathalie Birli (27, 2.v.r.) wurde entführt, festgehalten und wieder freigelassen. © IMAGO/GEPA pictures

"Sie hat leidenschaftlich gern Triathlon gemacht, wollte mit dem Training beginnen", erinnert sich Mutter Ivana (60) in dem "Terra Xplore"-Film "Vermisst - wie lange bleibt die Hoffnung?" zurück.

An jenem 23. Juli 2019 war ausgemacht, dass sie nach einer Radrunde nach circa einer Stunde wieder zurückkommt und sich wieder um ihren Sohn kümmert. Doch Nathalie kehrt nicht zurück. Nicht nach einer, nicht nach zwei, nicht nach drei Stunden. "Auf einmal war es dunkel und sie noch immer nicht da", sagt Ivana.

Später kommt heraus: Ein Auto hat sie angefahren, dessen Fahrer mit einem Holzknüppel bis zur Bewusstlosigkeit auf sie eingeschlagen.

"Als ich zu mir gekommen bin und auf der Rückbank eines Autos lag, gefesselt und mein Mund zugeklebt war, dachte ich, dass ich nur träume." Nathalie spricht von einer "surrealen Situation".

Der Täter fährt zu seinem heruntergekommenen Haus im Wald, sperrt die damals 27-Jährige in seinen Kleiderschrank, versucht mehrfach, sie umzubringen.