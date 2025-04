Anne Will wurde der Druck zu groß: "Ich möchte das nicht mehr"

Hamburg - Interessante Einblicke! 16 Jahre lang stand Moderatorin Anne Will (59) mit ihrer eigenen TV-Talk-Sendung im Rampenlicht, 2023 zog sie einen Schlussstrich und genießt seitdem die freie Zeit am Sonntagabend.

Anne Will (59) hat nach ihrem TV-Rücktritt einen eigenen Podcast. © NDR/Uwe Ernst

Ganz untätig ist die 59-Jährige aber nicht, sie betreibt einen eigenen Podcast mit dem Titel "Politik mit Anne Will". "Podcast ist so viel leichter als Fernsehen, und übrigens auch so viel leichter als so eine Sonntagabend-Talkshow, wo man natürlich immer weiß, das sehen jetzt vielleicht viereinhalb Millionen, fünf Millionen Zuschauer", erklärte Will in der "NDR Talk Show".

Zwar sei das für das eigene Ego schön gewesen, wenn man so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könne, aber gleichzeitig habe auch ein gewisser Druck geherrscht. "Den habe ich auch stark gespürt, und da habe ich an irgendeinem Punkt auch gesagt, ich möchte das gar nicht mehr", gestand die Moderatorin. "Ich möchte mich nicht immer wieder diesem Druck aussetzen."

Es folgte im Dezember 2023 ihr TV-Rücktritt, Will wollte aber weiterhin Politik-Interviews führen. "Weil ich glaube, dass ich das A) gut kann und B) das einfach auch für mich mache, weil es mich so sehr interessiert", führte sie aus.

Während sie in ihrer Talkshow meist mit mehreren Gästen innerhalb der einen Stunde sprechen musste, kann sie sich in ihrem Podcast in der gleichen Zeit nur einer Person widmen. "Jetzt habe ich oft eine Stunde oder anderthalb mit einem Gast. Da ist klar, wie viel Zeit man hat, einem Gedanken nachzugehen, ihn zu vertiefen, nochmal nachzufragen", erklärte Will den größten Unterschied. "Das macht mir sehr viel Freude."