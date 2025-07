"Let's Dance"-Star Alexandru Ionel verrät: So lange ließ ihn seine Patricija zappeln

Hamburg - Seit sechs Jahren sind sie ein Paar und haben mittlerweile drei Kinder, in der RTL-Show " Let's Dance " sind Patricija (30) und Alexandru Ionel (30) Konkurrenten. Auf ihre Beziehung hat das aber kaum Auswirkungen.

Patricija Ionel (30) ließ ihren Alexandru (30) nach seinem Liebesgeständnis ein wenig zappeln. © NDR/Uwe Ernst

Beide fingen im frühen Kindesalter mit dem Tanzsport an, der sie schließlich auf verschiedene Wege nach Deutschland führte. "Ich war dreizehneinhalb als ich nach Deutschland kam, weil ein Mädchen einen Tanzpartner gesucht hat", erklärte Alexandru in der "NDR Talk Show". "Ich war moldawischer Meister, sie hatte ihren Partner an den Fußball verloren. Für mich war der Tanzsport die Tür, nach Deutschland zu kommen."

Einige Jahre später, 2019, folgte schließlich Patricija. Beide waren fortan Konkurrenten im Turnierbereich. "Ich habe gehört, dass Patricija einen Partner sucht und habe sie über Instagram angeschrieben. Ich dachte, es wäre aussichtslos, probiere es aber mal", erinnerte sich der 30-Jährige.

Es dauerte nicht lange, bis sich Patricija aus Italien, wo sie zu der Zeit war, meldete und ihre Suche bejahte. Kurz darauf trafen sich die beiden in Bratislava auf einem Turnier und unterhielten sich. Nach einem gemeinsamen Spaziergang folgte ein Probetraining und eine Einladung nach Göttingen, wo Alexandru zu der Zeit Zahnmedizin studiert hatte.

Dort feierten sie gemeinsam Silvester. "Katastrophal", blickte der Tänzer zurück. "Das war im Studentenwohnheim, 18 Quadratmeter Wohnung, der Fahrstuhl stinkt und dann kommt eine Lady dahin." Erst dann sei die Liebe gekommen. "Erstmal musste ich ackern, mir viel einfallen lassen, Taschen tragen, gut tanzen und dann habe ich irgendwann gesagt: 'Ich liebe dich.'" Diesmal dauerte es aber eine Weile, bis er eine Antwort erhielt.