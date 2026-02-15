Dreifache Mutter nach Reitunfall querschnittsgelähmt: Therapeutin rät Mann zur Trennung

Hamburg - Tanja Scholz (41) ist seit ihrem Reitunfall vor sechs Jahren querschnittsgelähmt. Durch das Schwimmen kämpfte sie sich zurück ins Leben. In der NDR Talk Show erzählte sie von der Hölle, durch die sie ging.

Die NDR-Reportage "Echtes Leben: Tanja Scholz - Schwimmen, um zu leben" zeigt den Weg der dreifachen Mutter zur Goldmedaille bei den Paralympics. © Paul Rohlfs/NDR/dpa

Auf den ersten Blick ist es einfach nur eine Heldengeschichte. Die Mutter, die nach einem schlimmen Schicksalsschlag zu einer der erfolgreichsten Para-Schwimmerinnen des Landes wird, paralympisches Gold gewinnt. Der Mann, der die Mutter seiner Kinder mit all seiner Kraft unterstützt.

Doch in der Talkshow erzählt Scholz, wie hart der Weg für sie und ihre Familie war und bis heute ist. "Ich bin durch die Hölle gegangen und ich wollte diesen Weg ja eigentlich gar nicht gehen. Das heißt, für mich ist das auch ein bisschen so eine Niederlage, diese Medaille immer zu sehen", gesteht die 41-Jährige.

Ihr eigentliches Ziel war die Rückkehr in den Job in der Pflege, doch das wurde ihr verwehrt. "Das hat halt keiner gesehen und wollte halt auch keiner hören. Ich musste da sitzen und sagen: 'Hey ja, ich mache hier was ganz Tolles und es fühlt sich fantastisch an'. Aber es hat sich innerlich nicht so angefühlt", so Scholz.

Für ihren Mann Björn, Stationsleiter eines Krankenhauses in Henstedt-Ulzburg, war die schlimmste Zeit, als seine Frau nach acht Monaten Reha wieder nach Hause kam. "Ich habe gedacht, Tanja ist wieder zurück und kann jetzt ganz normal alles zu Hause wieder so machen wie vorher. Und damit habe ich sie natürlich auch ein bisschen überfordert", meint er.

Der dreifache Vater sucht sich schließlich Hilfe bei einer Therapeutin, die ihm rät, sich im Zweifel zu trennen.