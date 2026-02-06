"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Frauenpower am Freitagabend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Einer der Gäste ist der Moderator, Musiker und Autor Reinhold Beckmann (69). Er wurde 1956 im niedersächsischen Twistringen geboren und wuchs dort auf. In den 1980er-Jahren zog es ihn nach Köln, wo er seine Fernsehkarriere als Filmemacher beim WDR begann.
Seine Reise als erfolgreicher Sportreporter begann 1990 bei der Fußball-WM in Italien. Später bekam er seine eigene TV-Sendung, die genauso hieß wie er selbst. Dort führte er Gespräche mit Menschen aus der Politik und der Gesellschaft. Zu Gast waren unter anderem Angela Merkel, Loriot oder der Dalai Lama.
"An manchen Tagen vermisse ich diesen Tisch, dieses einfache Setting, das wir hatten. Oder auch dieser Moment, wo ich Gerhard Schröder an der kurzen Leine hatte und die Frage stellte: 'Ist Putin ein lupenreiner Demokrat?', und er sagt in dem Moment auch noch 'Ja'", erklärte Beckmann rückblickend.
Mittlerweile ist der 69-Jährige auch als Musiker und Autor erfolgreich. Er veröffentlichte bereits mehrere Alben und schrieb mehrere Bestseller - unter anderem über die Lebensgeschichte seiner Mutter Aenne.
Seine Neugier auf die Welt und die Menschen ist ungebrochen. Erst kürzlich war Beckmann in Indien unterwegs. Was er dort erlebt hat und wie er seinen bevorstehenden runden Geburtstag feiern will, erzählt er am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 6. Februar
- Comedian und Schauspieler Jan van Weyde (46), der den Inhalt seines neuen Programms "Immer Weyder..." aus seinem bewegten Leben als Ehemann und Vater von zwei kleinen Mädchen schöpft und verrät, mit welchen Synchronstimmen er seine Töchter überraschen und auf die Nerven gehen kann,
- Sänger Wincent Weiss (33), der in diesem Jahr wieder auf der großen Bühne steht und aufklärt, wann für ihn zuletzt die Zeit stillstand,
- Sportmoderatorin Lea Wagner (31), die früh mit dem Sport in Berührung kam und über die anstehenden Olympischen Winterspiele spricht,
- Leiter des Seniorenheims Residenz Heideblüte Morad Bounoua und Pflegedienstleiterin Natascha Sabrowski, die regelmäßig lustige Videos aus dem Heimleben auf TikTok stellen und erzählen, wie sehr sich die Stimmung in der Residenz seitdem verbessert hat,
- Moderatorin und Comedienne Laura Larsson (36), deren beruflicher Traum mit ihrer eigenen TV-Comedy-Show "Neo Social Club" in Erfüllung ging und dort absurde Clips, schräge Trends und jede Menge Internet-Wahnsinn kommentiert,
- Schauspielerin Rebecca Immanuel (55), die sich neben ihrem Job auch leidenschaftlich für Kinder und Jugendliche einsetzt und verrät, warum sie in letzter Zeit ihre Back-Qualitäten verbessert hat.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / APress