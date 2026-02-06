"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Frauenpower am Freitagabend! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Bettina Tietjen (66) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Moderator Reinhold Beckmann (69) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Rolf Vennenbernd/dpa

Einer der Gäste ist der Moderator, Musiker und Autor Reinhold Beckmann (69). Er wurde 1956 im niedersächsischen Twistringen geboren und wuchs dort auf. In den 1980er-Jahren zog es ihn nach Köln, wo er seine Fernsehkarriere als Filmemacher beim WDR begann.

Seine Reise als erfolgreicher Sportreporter begann 1990 bei der Fußball-WM in Italien. Später bekam er seine eigene TV-Sendung, die genauso hieß wie er selbst. Dort führte er Gespräche mit Menschen aus der Politik und der Gesellschaft. Zu Gast waren unter anderem Angela Merkel, Loriot oder der Dalai Lama.

"An manchen Tagen vermisse ich diesen Tisch, dieses einfache Setting, das wir hatten. Oder auch dieser Moment, wo ich Gerhard Schröder an der kurzen Leine hatte und die Frage stellte: 'Ist Putin ein lupenreiner Demokrat?', und er sagt in dem Moment auch noch 'Ja'", erklärte Beckmann rückblickend.

Mittlerweile ist der 69-Jährige auch als Musiker und Autor erfolgreich. Er veröffentlichte bereits mehrere Alben und schrieb mehrere Bestseller - unter anderem über die Lebensgeschichte seiner Mutter Aenne.

Seine Neugier auf die Welt und die Menschen ist ungebrochen. Erst kürzlich war Beckmann in Indien unterwegs. Was er dort erlebt hat und wie er seinen bevorstehenden runden Geburtstag feiern will, erzählt er am Freitagabend in der "NDR Talk Show".