GZSZ: Ist ERNI am Ende? "Toni und Erik werden ..."

Berlin - Erik setzt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " seine noch immer frische Ehe durch die Affäre mit Matilda aufs Spiel - wie lange kann er sein Doppelleben vor Toni noch geheim halten ?

ToNI und ERik bilden bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schon seit langer Zeit das Traumpaar ERNI. © RTL / Bernd Jaworek

Eigentlich war es undenkbar, dass das langjährige Traumpaar ERNI ausgerechnet durch einen Seitensprung gesprengt wird. Doch genau dieses Szenario deutet sich inzwischen mehr und mehr an.

"Als Patrick und ich von der Affäre erfahren haben, ist uns wirklich die Kinnlade runtergefallen", erinnert sich Olivia Marei (36) in einem RTL-Interview.

Die 36-Jährige und ihr Kollege Patrick Heinrich (40) seien auch privat eng befreundet und natürlich ein eingespieltes Serienpaar, "da musste man erst mal schlucken", betont die Toni-Darstellerin.

Aber ist Eriks Affäre jetzt auch gleichbedeutend mit dem Ende für das TV-Traumpaar? "Ich glaube, ERNI ist unsterblich. Toni und Erik werden immer eine Verbindung haben, selbst wenn sie kein Paar mehr sein sollten", betont Marei.

Das klingt erst einmal nicht sehr vielversprechend für Team ERNI, aber "bei GZSZ ist doch sowieso vieles möglich", gibt Olivia zu bedenken.