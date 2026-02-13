 5.613

GZSZ: Ist ERNI am Ende? "Toni und Erik werden ..."

Erik setzt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seine Ehe durch die Affäre mit Matilda aufs Spiel - wie lange kann er sein Doppelleben vor Toni noch verbergen?

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Erik setzt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seine noch immer frische Ehe durch die Affäre mit Matilda aufs Spiel - wie lange kann er sein Doppelleben vor Toni noch geheim halten?

Eigentlich war es undenkbar, dass das langjährige Traumpaar ERNI ausgerechnet durch einen Seitensprung gesprengt wird. Doch genau dieses Szenario deutet sich inzwischen mehr und mehr an.

"Als Patrick und ich von der Affäre erfahren haben, ist uns wirklich die Kinnlade runtergefallen", erinnert sich Olivia Marei (36) in einem RTL-Interview.

Die 36-Jährige und ihr Kollege Patrick Heinrich (40) seien auch privat eng befreundet und natürlich ein eingespieltes Serienpaar, "da musste man erst mal schlucken", betont die Toni-Darstellerin.

Aber ist Eriks Affäre jetzt auch gleichbedeutend mit dem Ende für das TV-Traumpaar? "Ich glaube, ERNI ist unsterblich. Toni und Erik werden immer eine Verbindung haben, selbst wenn sie kein Paar mehr sein sollten", betont Marei.

Das klingt erst einmal nicht sehr vielversprechend für Team ERNI, aber "bei GZSZ ist doch sowieso vieles möglich", gibt Olivia zu bedenken.

Olivia Marei zeigt Verständnis für GZSZ-Nebenbuhlerin

Lässt sich die Polizistin am Ende womöglich sogar auf eine echte Dreiecksbeziehung mit ihrem Mann und Matilda ein? Das würde eigentlich nicht zu dem Charakter ihrer Rolle passen, aber wer weiß, was Ninas Tochter alles für die Liebe in Kauf nimmt.

Auf jeden Fall freut sich der GZSZ-Star nach eigener Aussage dank der wahnsinnig spannenden Geschichte auf eine tolle schauspielerische Herausforderung.

Und was denkt sie selbst über die Affäre ihres TV-Ehemanns? "Ich glaube, es kann jedem Menschen passieren, sich neu zu verlieben. Entscheidend ist, was man daraus macht. Trifft man bewusste Entscheidungen? Ist man ehrlich? Spricht man früh mit dem Partner?", bemerkt die Promi-Dame.

Auch für ihre Nebenbuhlerin bringt sie Verständnis auf: "Ich kann Matilda verstehen. Sie folgt ihrem Herzen", stellt Olivia Marei fest, "und trotzdem bleibe ich natürlich immer Team Toni."

Ob oder eher wann die Affäre auffliegt und wie Toni darauf reagieren wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.

