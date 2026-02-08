Jan van Weydes Blackout beim "Quatsch Comedy Club": "Das war ganz schrecklich"

Hamburg - Comedian Jan van Weyde (46) war zu Gast in der " NDR Talk Show " und gab Einblicke in die Anfänge seiner Karriere. Bettina Tietjen (66) und Barbara Schöneberger (51) erzählte er von seiner schlimmsten Stunde.

Jan van Weyde (46) legte als Comedian einen holprigen Start hin. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Verbotene Liebe", "Sturm der Liebe", "Alarm für Cobra 11" - van Weyde war schon auf der großen TV-Bühne, bevor er 2015 als Stand-up-Comedian durchstartete. Und trotzdem hatte der 46-Jährige "richtig große Angst" vor seinen Anfängen als Komiker, wie er in der Talkshow gestand.

"Deswegen habe ich das auch ganz lange vor mir hergeschoben", sagte der Schauspieler. Der erste Auftritt sei "schrecklich" gewesen. "Es gibt ein Video davon. Ich gucke immer auf den Boden und man denkt, der Junge will einfach nur da weg", erzählte er. Er habe aber trotzdem weitergemacht.

Richtig übel wurde dann aber seine Performance im "Quatsch Comedy Club".

"Es gab so einen Nachwuchswettbewerb, wo zehn Comedians gegeneinander angetreten sind", so der gebürtige Bonner.

Und vor dem voll besetzten Publikum bekam der Schauspieler plötzlich einen Blackout. "Das war ganz schrecklich. Alle Menschen, die ich kannte in Berlin, waren da", sagte van Weyde, der mit bürgerlichem Namen Jan Sluyterman van Langeweyde heißt.