Jan van Weydes Blackout beim "Quatsch Comedy Club": "Das war ganz schrecklich"
Hamburg - Comedian Jan van Weyde (46) war zu Gast in der "NDR Talk Show" und gab Einblicke in die Anfänge seiner Karriere. Bettina Tietjen (66) und Barbara Schöneberger (51) erzählte er von seiner schlimmsten Stunde.
"Verbotene Liebe", "Sturm der Liebe", "Alarm für Cobra 11" - van Weyde war schon auf der großen TV-Bühne, bevor er 2015 als Stand-up-Comedian durchstartete. Und trotzdem hatte der 46-Jährige "richtig große Angst" vor seinen Anfängen als Komiker, wie er in der Talkshow gestand.
"Deswegen habe ich das auch ganz lange vor mir hergeschoben", sagte der Schauspieler. Der erste Auftritt sei "schrecklich" gewesen. "Es gibt ein Video davon. Ich gucke immer auf den Boden und man denkt, der Junge will einfach nur da weg", erzählte er. Er habe aber trotzdem weitergemacht.
Richtig übel wurde dann aber seine Performance im "Quatsch Comedy Club".
"Es gab so einen Nachwuchswettbewerb, wo zehn Comedians gegeneinander angetreten sind", so der gebürtige Bonner.
Und vor dem voll besetzten Publikum bekam der Schauspieler plötzlich einen Blackout. "Das war ganz schrecklich. Alle Menschen, die ich kannte in Berlin, waren da", sagte van Weyde, der mit bürgerlichem Namen Jan Sluyterman van Langeweyde heißt.
Jan van Weyde: "Ich habe eine ganz heiße Birne gekriegt"
Er sei anmoderiert worden, stellte sich auf der Bühne kurz vor und habe dann nichts mehr davon gewusst, was er sagen wollte.
"Ich habe eine ganz heiße Birne gekriegt", erzählte er. Seine Frau habe ihm helfen wollen und etwas reingerufen, der Moderator wollte ihm auch auf die Sprünge helfen - doch es half alles nichts.
"Das Schlimme war, die Leute - ich habe das in den Gesichtern gesehen - die dachten, das wird eine Nummer. Die dachten, das ist der Witz", so der 46-Jährige.
Schließlich rettete ihn der Techniker aus der peinlichen Situation und läutete eine Pause ein. Anschließend bekam er eine zweite Chance. Auf der Bühne sei dann alles von ihm abgefallen.
"Ich so: 'Wow, Leute, ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Der zweite wird noch besser'", erinnerte sich van Weyde. Und dann habe alles geklappt.
Wer die "NDR Talk Show" verpasst hat, kann die Sendung in der ARD-Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa