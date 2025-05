Ehemalige Landesbischöfin über Trennung von Kirche und Politik: "Wäre weltfremd"

Hamburg - Mit 66 Jahren denkt Margot Käßmann noch lange nicht ans Aufhören. Die ehemalige Landesbischöfin war am Freitagabend zu Gast in der " NDR Talk Show " und sprach mit den Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) über Glaube, Haltung - und sogar ihren eigenen Tod.

"Ich war auch lange Herausgeberin der Straßenzeitung in Niedersachsen . Wenn du mit Menschen zu tun hast, die wohnungs- oder gar obdachlos sind, und du fühlst dich verantwortlich in deiner Position, für die einzutreten, dann ist das auch politisch."

Die ehemalige Landesbischöfin von Hannover spricht über ihren eigenen Tod. © Julian Stratenschulte/dpa

Käßmann äußerte sich auch zur Rolle von Frauen in der Katholischen Kirche - und zeigte sich betroffen: "Es tut mir leid für viele wackere, tapfere Frauen, die ich in der Katholischen Kirche kenne. Dass es so schwer ist, diesen Weg zu gehen."

Auch in ihrer eigenen Kirche sei der Weg nicht leicht gewesen: "In der Evangelischen Kirche haben wir so lange darum gerungen: Was heißt Frauenordination, können Frauen das? Ich denke, wenn nicht alle Menschen alle Ämter einnehmen dürfen, was bedeutet dann die Taufe?"

Die evangelisch-lutherische Pfarrerin berief sich dabei auf Reformator Martin Luther (†62): "Er hat gesagt, jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst."

Trotz ihres aktiven Ruhestands hat die gebürtige Marburgerin auch das Ende ihres Lebens bereits bedacht - und alles genau geplant. "Ich habe alles vorbereitet: Wo der Gottesdienst stattfindet, wo ich beerdigt werde, die Lage - das habe ich meinen Kindern alles aufgeschrieben", so die vierfache Mutter.

Und weiter: "Wenn ich jetzt gehen muss, dann möchte ich sagen, ich habe so gelebt, wie ich diesen Abschnitt, der mir geschenkt wurde, leben wollte."