16.08.2024 07:00 503 "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Aminata Belli und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen die Moderatoren Aminata Belli (32) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" einmal mehr zahlreiche prominente Gäste. Hubertus Meyer-Burckhardt (67) und Aminata Belli (32) begrüßen in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis. © IMAGO / APress Zwei von ihnen sind der Motivationscoach und Tänzer Detlef D! Soost (54) und seine Ehefrau, die Sängerin Kate Hall (41). Der 54-Jährige hilft in seinen Rollen als Speaker und Motivator Menschen, über ihren Schatten zu springen und für ihre Leidenschaft zu brennen. Er selbst hat sich seit seiner Kindheit dem Tanzen verschrieben. Bekannt wurde Soost als strenger Coach und Juror in der Castingshow "Popstars", in der jüngsten Staffel von "Let's Dance" zeigte sich der im Heim aufgewachsene Berliner aber von seiner weichen, verletzlichen Seite. Darüber hinaus begeistert er mit weiterhin mit seinen Dance Moves. Einen großen Anteil an seiner Wandlung hat seine Gattin. Die Sängerin und der Choreograf lernten sich bei "Popstars" nicht nur kennen, sondern auch lieben. Mittlerweile sind beide seit zwölf Jahren verheiratet, Eltern einer Tochter und meistern gemeinsam Herausforderungen. In der "NDR Talk Show" sprechen sie über Teamwork, Tanzen und ihre tiefe Liebe. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 16. August 2024 Zu den weiteren Gästen gehören Schauspieler Ralf Richter (66) und Schlagerstar Marianne Rosenberg (69). © Fotomontage: Henning Kaiser/dpa, Hendrik Schmidt/dpa Comedian Cossu, der mit bürgerlichem Namen Lukas Staier heißt, und in der Show über seine Karriere, aber auch das Reisen durch Deutschland und seiner Meinung den schwierigsten Dialekt spricht





Paralympics-Expertin Kirsten Bruhn (54), die nach einem Motorradunfall mit 21 Jahren querschnittsgelähmt ist und bei den Paralympics mehrere Medaillen abräumte und mittlerweile vor dem TV-Bildschirm vom Beckenrand berichtet



(54), die nach einem Motorradunfall mit 21 Jahren querschnittsgelähmt ist und bei den Paralympics mehrere Medaillen abräumte und mittlerweile vor dem TV-Bildschirm vom Beckenrand berichtet

Schauspielerin Anett Renneberg (46), die in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" als Dr. Maria Weber zu sehen ist und sich neben ihrem Beruf noch um einen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern kümmert.





Beziehungsexpertin Paula Lambert (50), die mit ihrem Programm "S@x Education - die lustigste Gruppentherapie der Welt" auf Deutschland-Tour geht und den Weg zu einem zufriedenen Liebes- und Beziehungsleben beschreibt





Schlagerstar Marianne Rosenberg (69), die mit ihren Hits Kult-Status erlangte und in der Show erzählt, wer sie inspiriert hat und was sie sich für die Zukunft wünscht





Schauspieler Ralf Richter (66), der mit seiner Rolle in "Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding" Berühmtheit erlangte und die Rolle Grobowski als den "Job seines Lebens" bezeichnet. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

