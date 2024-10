11.10.2024 06:20 "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute Abend in der Sendung

Die Moderatoren Aminata Belli und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Hamburg - Welches Geheimnis können sie ihren Gästen entlocken? Am Freitagabend (22.30 Uhr) empfangen die Moderatoren Hubertus Meyer-Burckhardt (68) und Aminata Belli (32) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis. Hubertus Meyer-Burckhardt (68) und Aminata Belli (32) begrüßen in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis. © IMAGO / APress Einer dieser Gäste ist der Musiker und Komponist Konstantin Wecker (77). Die meisten Menschen kennen ihn als Liedermacher mit klarer Stimme, klarer Botschaft und rollendem "R". Weniger bekannt ist hingegen, dass auch viele Filmmusiken wie die Melodien aus "Schtonk!" und "Kir Royal" aus seiner Feder stammen. Aktuell ist der gebürtige Münchner mit seinem "Soundtrack" seines Lebens auf Tour. Die gedanklichen Triebfedern seines politischen Engagements und seiner 50 Jahre währenden Arbeit sind die Utopie einer herrschaftsfreien Welt, Antifaschismus und Pazifismus. Sein Motto lautet: Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Deutschland sucht den Superstar "DSDS"-Aus für Pietro Lombardi? RTL reagiert auf Gewaltvorwürfe und fällt Urteil! Wecker ist als Dichter, Essayist, Komponist sowie als Schauspieler aktiv. Mittlerweile hat er über 600 Lieder, Musicals und Gedichte geschrieben. In der "NDR Talk Show" blickt er auf sein bewegtes Leben mit Drogensucht, einem kurzen Gefängnisaufenthalt und vor allem einer erfolgreichen Laufbahn als Musiker zurück. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 11. Oktober 2024 Zu den Gästen gehören unter anderem Schauspielerin Christina Neubauer (62, l) und Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (37). © Fotomontage: Joerg Carstensen/dpa, Jan Woitas/dpa Arzt, Wissenschaftler und Autor Dietrich Grönemeyer (71), der als Gegengift zur Angst Zuversicht, Selbstwirksamkeit und die pure Freude am Leben sieht und erklärt, wie man diese aktivieren kann.





Ehemalige Kampfflugzeugpilotin und Autorin Nicola Winter (39), die erzählt, wie sie von ihrem Kindheitstraum, über den Wolken zu schweben, bis zur Raumfahrt gekommen ist, wie viel Platz sie in einem Kampfjet-Cockpit hat und was sie dort für ihr Leben mitgenommen hat.





Comedian Abdelkarim (43), der mit seinem vierten Programm "Plan Z - jetzt will er's wissen" auf Tour geht und über seine Ziele spricht.





Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (37), die gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin und Interdisziplinär-Künstlerin Marie Meimberg die Kinderbuchreihe "BiBiBiber hat da mal 'ne Frage" entwickelt hat und im neuesten Teil der Frage nachgeht, welche Farben der Regenbogen eigentlich hat und welche Rolle Bananen und Liebe dabei spielen.





Autor Dominik Bloh (36), der mit 16 Jahren in Hamburg auf der Straße landete und erklärt, was nötig ist, um hierzulande die Obdachlosigkeit zu beenden und wie jeder dabei helfen kann.





Schauspielerin Christine Neubauer (62), die seit mehr als 30 Jahren eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands ist und über ihre Rolle als resolute Gastwirtin in der ARD-Sketch-Comedy "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und ich" spricht. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22.30 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

