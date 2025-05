Deutsche Filmemacherin gab sich aus kuriosem Grund als reiche Frau aus

Hamburg - Sie gehört zu den erfolgreichsten Filmemacherinnen Deutschlands: Am Freitagabend war Regisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Doris Dörrie (69, "Männer") in der " NDR Talk Show " zu Gast.

Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (68) verriet die gebürtige Hannoveranerin unter anderem, dass sie sich vor vielen Jahren mal in Los Angeles (USA) als reiche Frau ausgegeben habe, um Häuser zu besichtigen.

"Los Angeles war so ein langweiliger Ort damals, da war nichts. Und ich wusste an den Wochenenden nicht, was ich machen sollte. Dann bin ich zu den offenen Hausbesichtigungen gefahren, in die sehr reichen Viertel. Ich habe dann so getan, als wollte ich ein Haus kaufen", erzählte die 69-Jährige.

Sie habe sich sogar eine Biografie für sich überlegt, dass sie gerade mit Familie und Kindern nach LA gezogen sei und habe sich auch nach Schulen und Kindergärten erkundigt. "Das war alles Schmarrn", schmunzelte die Filmemacherin.

Es sei für sie aber sehr unterhaltsam gewesen zu sehen, wie die ganz Reichen so wohnten. "Ich habe festgestellt, dass die wenigsten so wohnen, dass es mir gefallen hätte (...). Das war alles durchdesignt und alles vom Feinsten und Teuersten. Aber es war wahnsinnig öde."