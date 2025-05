"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Hubertus Meyer-Burckhardt (68) und Barbara Schöneberger (51) empfangen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an Promis. © IMAGO / Stephan Wallocha

Eine von ihnen die Ärztin und amtierende Miss Germany 2025 Valentina Busik. Den Titel schnappte sich die 27-Jährige am 22. Februar, allerdings nicht aufgrund ihres Aussehens und ihrer Konfektion, sondern weil sie eine Mission hat, die bereits in ihrer Kindheit begonnen hat.

Busik wurde in Kasachstan geboren und kam als junges Mädchen mit ihrer Familie nach Deutschland. Als sie fünf Jahre alt war, brauchte sie eine Operation. Ihre Nieren drohten zu versagen, doch die Ärzte in Deutschland erkannten aufgrund einer falschen Untersuchungsweise ihre Erkrankung zunächst nicht. Es startete ein mühsamer Kampf.

Weil ihre Eltern kaum Deutsch sprachen, musste Valentina sich um vieles alleine kümmern, auch die Arztbesuche. Nach einer Operation traf sie eine Entscheidung: Sie wollte Ärztin werden.

In Zukunft will sie einen KI-Avatar entwickeln, der Patienten in verschiedenen Sprachen Diagnosen und Therapieansätze verständlich erklärt. In der Show spricht Busik über die Barrieren im Gesundheitswesen und wie sie diese abbauen will, wer sie unterstützt und die Miss-Germany-Wahl.