07.02.2025 07:59 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

In der NDR Talk Show empfangen die Moderatoren Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitagabend wieder einen bunten Mix an Gästen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Endlich wieder! Am Freitagabend empfangen Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Promis und entlocken ihnen das ein oder andere Geheimnis. Bettina Tietjen (65, r.) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) moderieren am Freitagabend die "NDR Talk Show". © IMAGO / Stephan Wallocha Zwei von ihnen sind das Tanz- und Choreografen-Paar Renata (37) und Valentin (37) Lusin. Sie beherrschen die Tanzschritte für Samba, Rumba und Cha-Cha-Cha wie kaum ein anderer. Seit 2018 nehmen sie an der Show "Let's Dance" teil, bringen den Kandidaten das Tanzen bei und begeistern das Publikum. Das Leben der beiden könnte kaum ähnlicher sein. Renata und Valentin stammen beide aus Russland, sind 37 Jahre alt und extrem fleißig. Als Renata 16 Jahre als ist, sucht ihre Mutter per Anzeige nach einem Tanzpartner für sie. Da melden sich die Eltern von Valentin und die damals Jugendliche zieht nach Düsseldorf. 2013 schwingen sie zum ersten Mal gemeinsam das Tanzbein und räumen sämtliche Preise ab. Sie gewinnen mehrfach Deutsche Meistertitel und stehen bei Europa- und Weltmeisterschaften im Finale. 2014 feiern Valentin und Renata ihre Traumhochzeit, doch die Freude währt nur kurz. Es folgen drei Fehlgeburten. 2024 kommt schließlich ihre Tochter Stella zur Welt. First Dates - Ein Tisch für zwei "First Dates": Als Katja das Restaurant betritt, erkennt sie ihr Date sofort In dem Buch "Let's Live" hat das Paar über ihre Leidenschaft und die Kraft des Tanzens geschrieben. In der "NDR Talk Show" sprechen sie über die Schwierigkeit, Tanzanfängern Takt, Rhythmus und den richtigen Groove beizubringen. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 7. Februar Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem Musiker und Komiker Helge Schneider (69, l.) und Schauspielerin Katerina Jacob (66). © Fotomontage: Roland Weihrauch/dpa, Ursula Düren/dpa Psychologin und Autorin Gilda Giebel, die in ihrem Buch "Triebhaft" ihre langjährigen Erfahrungen mit Triebtätern schildert und erklärt, woran man Psychopathen erkennen kann und wie man sich vor ihnen schützt, Musiker und Komiker Helge Schneider (69), der mit Hits wie "Die Trompeten von Mexiko", "Fitze, Fitze, Fatze" oder "Katzenklo" Berühmtheit erlangte und mit dem Titel "Ein Mann und seine Musik" wieder auf Tour geht, Journalistin und Podcasterin Eva Schulz (35), die für die ZDF-Dokureihe "Deutschland, warum bist du so?" durchs ganze Land gereist ist und sich die Sorgen junger Menschen zu Themen wie sozialen Unsicherheiten und Populismus angehört hat, Bares für Rares Debakel bei "Bares für Rares": Enttäuschte Kandidatin bricht Auftritt ab Comedian Bernhard Hoëcker (54), der sich seit vielen Jahren als prominenter Lesebotschafter für die Stiftung Lesen einsetzt und dafür mit dem Deutschen Lesepreis 2025 ausgezeichnet worden ist, Schauspielerin Katerina Jacob (66), die trotz einer Krebserkrankung ihren Humor und Lebensmut nicht verlor und in der ARD-Serie "Anna und ihr Untermieter" plötzlich Schwiegermutter wird, Schauspieler Henry Hübchen (77), der auf ein erfolgreiches Schauspielerleben zurückblicken kann und zum letzten Mal als Kommissar Johannes Fischer in der ZDF-Krimireihe in einem Mordfall ermittelt. Die "NDR Talk Show" startet am heutigen Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: Credits: IMAGO / Stephan Wallocha