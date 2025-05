"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Hubertus Meyer-Burckhardt (68) und Barbara Schöneberger (64) empfangen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an Promis. © IMAGO / Stephan Wallocha

Eine von ihnen ist die Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende Irene Butter (95). Sie ist eine von nur noch wenigen Menschen, die vom Holocaust erzählen können, denn sie hat das KZ überlebt.

Lange Zeit hatte die mittlerweile 95-Jährige geschwiegen, bis sie zu einem Gespräch über Anne Frank eingeladen worden war. Da erkannte sie: Als Überlebende hat sie "eine Verantwortung, zu reden".

"Wenn du in den Konzentrationslagern warst, wenn du diese Luft gerochen und die Stille der Toten gehört hast, hast du die Pflicht, darüber zu reden. Sonst lässt du die Toten ein zweites Mal sterben", zitiert sie den Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel (†87).

Butter wird 1930 in Berlin geboren. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, treffen ihre Eltern eine Entscheidung: Sie können nicht in Deutschland bleiben. Stattdessen fliehen sie mit Irene und ihrem Bruder Werner in die Niederlande, dorthin, wo auch Anne Frank mit ihrer Familie wohnt. Doch nur drei Jahre später übernehmen auch dort die Nazis die Macht.

Als 1942 die Deportationen beginnen, kommt Butter mit ihrer Familie mit einem Viehwaggon ins Durchgangslager Westerbork. Von dort aus werden sie nach Bergen-Belsen gebracht, wo sie Anne Frank begegnen. Butter hat große Sorgen um ihre Eltern, sie erleidet Hunger und Schikanen. Doch die Familie übersteht die schier ausweglose Lage und kann das KZ verlassen.

Der Weg in die Freiheit bis hin zu ihrem neuen Leben als Wirtschaftsprofessorin in den USA ist noch weit. Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch britische Truppen am 18. April 1945 kommt Irene Butter jetzt nach Deutschland.