GZSZ-Johanna der Wahrheit auf der Spur: Bricht der Gerner-Clan jetzt auseinander?

Berlin - Jetzt bröckelt der Gerner-Clan so richtig. Das Familienoberhaupt liegt im Koma , seine Kinder kämpfen um die Führungsposition in der Bank und auch Johanna kommt der Wahrheit gefährlich nah.

Johanna (l.) merkt, dass Julian (r.) und Matilda ihr etwas verheimlichen.

Um das Gerner-Küken zu schützen, haben es sowohl Katrin als auch Julian und Matilda mit Details aus den jüngsten Ereignissen nicht ganz so genau genommen.

Statt "Motte", wie sie von Katrin gerne liebevoll genannt wird, mit ins Boot zu holen, hüllen sie sich lieber in Schweigen - bis jetzt. Johanna setzt ihren beiden neuen Geschwistern die Pistole auf die Brust: Sie will endlich die Wahrheit wissen.

"Ihr habt es gewusst, oder?", begreift die Beauty in der Wochenvorschau, dass ihr seit ihrer Rückkehr die ganze Zeit etwas verheimlicht wurde. Genau genommen das Demenz-Drama. Wegen einer Medikamentenvergiftung dachte Jo lange, er werde dement.

"Seit ich zurück bin, tun alle so, als ob alles okay wäre, dabei wäre Papa fast gestorben!", stellt Johanna wütend fest. "Wieso hat mir keiner was gesagt?"