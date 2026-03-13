"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Eine der Prominenten in der "NDR Talk Show" am Freitagabend ist die Schwimm-Legende Franziska van Almsick (47). © Daniel Reinhardt/dpa

Eine von ihnen ist die ehemalige Profi-Schwimmerin und mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick (47). Im Alter von 14 Jahren betrat die heutige Schwimmlegende erstmals das Rampenlicht und holte 1992 bei den Olympischen Spielen von Barcelona Silber über die 200 Meter Freistil. Es sollte ihre erste von insgesamt zehn Medaillen bei Olympia werden.

Der Erfolg hatte allerdings auch Schattenseiten. Van Almsick musste auch mit Misserfolgen und Scheitern umgehen, wurde von der Presse auf Schritt und Tritt verfolgt.

"Ich habe gedacht, man liebt mich nur, wenn ich erfolgreich bin", sagt die 47-Jährige rückblickend.

Heutzutage setzt sich der ehemalige Schwimmstar dafür ein, dass Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit schwimmen können, dafür gründete sie die "Franziska-van-Almsick-Stiftung". 2024 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Die Mutter von zwei Söhnen erklärt in der "NDR Talk Show", warum ihr dieses Engagement immer wichtiger wird, wie sie nach 30 Jahren auf die Olympischen Spiele von 1996 in Atlanta (USA) blickt und welche Projekte sie in Zukunft plant.