"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Eine von ihnen ist die ehemalige Profi-Schwimmerin und mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick (47). Im Alter von 14 Jahren betrat die heutige Schwimmlegende erstmals das Rampenlicht und holte 1992 bei den Olympischen Spielen von Barcelona Silber über die 200 Meter Freistil. Es sollte ihre erste von insgesamt zehn Medaillen bei Olympia werden.
Der Erfolg hatte allerdings auch Schattenseiten. Van Almsick musste auch mit Misserfolgen und Scheitern umgehen, wurde von der Presse auf Schritt und Tritt verfolgt.
"Ich habe gedacht, man liebt mich nur, wenn ich erfolgreich bin", sagt die 47-Jährige rückblickend.
Heutzutage setzt sich der ehemalige Schwimmstar dafür ein, dass Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit schwimmen können, dafür gründete sie die "Franziska-van-Almsick-Stiftung". 2024 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.
Die Mutter von zwei Söhnen erklärt in der "NDR Talk Show", warum ihr dieses Engagement immer wichtiger wird, wie sie nach 30 Jahren auf die Olympischen Spiele von 1996 in Atlanta (USA) blickt und welche Projekte sie in Zukunft plant.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 13. März
Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70), der seit 15 Jahren als Werner Träsch in "Mülltitalent" unterwegs ist und erzählt, wie es mit der Serie weitergeht,
Musiker Der Graf von Unheilig (56), der nach dem Verdacht auf Herzinfarkt und dem Aufenthalt in der Notaufnahme den Wunsch nach einem Comeback hatte und einen Titel aus seinem neuen Album "Liebe Glaube Monster" vorstellt,
Psychologin Catrin Marnitz, die aufklärt, warum ein Schmerz auch chronisch werden kann und wie man lernt, mit ihm besser umzugehen,
Schauspielerin Andrea L'Arronge (68), die seit drei Jahren Eigentümerin einer Naturkosmetikmarke ist und nach der Trennung von ihrem Mann in Italien ein neues Leben angefangen hat,
Moderatorin und Autorin Sophie Passmann (32), die nicht nur einen eigenen Podcast, sondern auch mehrere Bestseller hat und erklärt, wie der tägliche Wahnsinn als Frau im Internet aussieht,
Schauspieler André Dietz (50), der sich stark für das Thema "Inklusion" einsetzt und ein Fazit zu der Doku "Herbstresidenz", die er gemeinsam mit Tim Mälzer (55) drehte, zieht.
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
