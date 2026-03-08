"Prinzen"-Sänger spricht über enge Bindung zu seinem kranken Vater

Hamburg - Sehr persönliche Worte: Am Freitagabend war Sebastian Krumbiegel (59) in der " NDR Talk Show " zu Gast. Dort sprach der Sänger und Frontmann der Band "Die Prinzen" unter anderem über die enge Bindung zu seinen Eltern.

In der "NDR Talk Show" sprach "Prinzen"-Frontmann Sebastian Krumbiegel (59) am Freitag über die besondere Beziehung zu seinem Vater. © NDR/Uwe Ernst

Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) ging der Musiker insbesondere auf die besondere Beziehung zu seinem Vater ein. "Mein Papa ist 90 Jahre alt und ist ein bisschen dement, aber wir gehen damit gut um", verdeutlichte er.

Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Martin und seiner jüngeren Schwester Susanne versuche er, seine Mutter ein wenig zu entlasten. "Indem wir unseren Vater entertainen, mit ihm Zeit verbringen", erklärte der 59-Jährige.

Ein ganz wichtiges Instrument dabei: Humor. So könne er seinem Vater innerhalb von wenigen Minuten zweimal denselben Witz erzählen und dieser würde aufgrund seiner Krankheit zweimal in schallendes Gelächter ausbrechen.

"Er ist ein total lustiger Typ, er hat sich den Humor erhalten. Ich glaube, dass Humor so eine wichtige Lebensgrundlage ist und wenn du dir das bewahren kannst, dann hast du gewonnen", unterstrich Krumbiegel.