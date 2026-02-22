Ingrid Seele fährt mit 88 Jahren immer noch Taxi: "Ich bin ein ganz schrecklicher Beifahrer"

Hamburg - Am Freitag war Ingrid Seele zu Gast in der NDR Talk Show und erzählte im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51) aus einem bewegten Leben hinterm Steuer. Mit 88 Jahren gilt sie als älteste aktive Taxifahrerin Hamburgs und als eine der ältesten in Deutschland. Selbstständig ist sie schon seit September 1968.

Ingrid Seele (88) war am Freitag zu Gast in der NDR Talk Show. © IMAGO / APress

Ihren Führerschein machte sie 1959, nur ein Jahr nachdem in Westdeutschland das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft getreten war.

Seit dem 1. Juli 1958 durften Frauen den Führerschein eigenständig erwerben, ohne die Erlaubnis von Ehemann oder Vater. Ingrid Seele war eine derjenigen, die diese neue Freiheit ganz selbstverständlich nutzten.

Acht Fahrstunden inklusive Prüfung reichten ihr. Ihr Fahrlehrer habe schon nach der dritten Stunde gefragt: "Wo sehen wir uns wieder – als Kollegen oder auf der Taxe?" Damals habe sie empört abgewinkt: "Doch nicht auf der Taxe!" Dass es dann doch so kam, kommentiert sie am Freitag trocken: "Manchmal kommt es anders, als man denkt."

Nach der Trennung von ihrem ersten Mann, mit dem sie auf einem Rheintanker unterwegs gewesen war, ging sie als ihr Sohn eingeschult wurde an Land und baute sich in Hamburg eine eigene Existenz auf.

Heute umfasst ihr kleiner Betrieb sieben Fahrzeuge. Viele Fahrerinnen und Fahrer gehören selbst seit Jahrzehnten zum Team. Gefahren werden überwiegend Krankentransporte, dabei sei für viele Stammgäste die Verlässlichkeit entscheidend. Freundlichkeit versteht Seele in ihrem Beruf als Pflicht: "Wenn jemand einsteigt, wird erst einmal Guten Tag gesagt. Und dann wird geredet, wenn er möchte."

Privat sitzt sie ebenfalls lieber selbst am Steuer. "Ich bin ein ganz schrecklicher Beifahrer", gesteht die 88-Jährige. Ihr passe oft nicht die Art, wie andere Leute Auto fahren oder wie es sie es ausdrückte: "Wenn der andere nicht so fährt wie ich."