"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der " NDR Talk Show " mal wieder zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Dragqueen Olivia Jones (56) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Georg Wendt/dpa

Der Hamburger Kiez wäre ohne die Entertainerin und Unternehmerin Olivia Jones (56) wohl um eine große Attraktion ärmer. Seit 20 Jahren bringt die Travestiekünstlerin den Menschen den Hamburger Kiez rund um die Reeperbahn näher, ihre Führungen entlang der sündigen Meile sind Kult. Vor allem auch ihre Kneipen und Bars, die sie seit 2008 führt.

Bereits als Kind hat der kleine Oliver im niedersächsischen Springe für Aufsehen gesorgt, wenn er in Frauenkleidern in die Schule ging.

1997 schaffte die 56-Jährige den Durchbruch und wurde in Miami zur "Miss Drag Queen of the World" ausgezeichnet. Seitdem ist sie auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Zudem ist sie erfolgreiche Unternehmerin, politische Aktivistin und engagierte Botschafterin für Toleranz.

Ihr Leben wird nun in einem Spielfilm verewigt. "Im Moment geht es in Richtung queerer Rechte wieder einen Schritt zurück. Die Gewalt gegen queere Menschen steigt", sagt Olivia Jones. "Vielleicht können wir mit diesem Film ein kleines Zeichen für Toleranz und Offenheit geben." Darüber und über viele andere Geschichten spricht Olivia Jones am Freitagabend in der "NDR Talk Show".