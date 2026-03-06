"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" mal wieder zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Der Hamburger Kiez wäre ohne die Entertainerin und Unternehmerin Olivia Jones (56) wohl um eine große Attraktion ärmer. Seit 20 Jahren bringt die Travestiekünstlerin den Menschen den Hamburger Kiez rund um die Reeperbahn näher, ihre Führungen entlang der sündigen Meile sind Kult. Vor allem auch ihre Kneipen und Bars, die sie seit 2008 führt.
Bereits als Kind hat der kleine Oliver im niedersächsischen Springe für Aufsehen gesorgt, wenn er in Frauenkleidern in die Schule ging.
1997 schaffte die 56-Jährige den Durchbruch und wurde in Miami zur "Miss Drag Queen of the World" ausgezeichnet. Seitdem ist sie auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Zudem ist sie erfolgreiche Unternehmerin, politische Aktivistin und engagierte Botschafterin für Toleranz.
Ihr Leben wird nun in einem Spielfilm verewigt. "Im Moment geht es in Richtung queerer Rechte wieder einen Schritt zurück. Die Gewalt gegen queere Menschen steigt", sagt Olivia Jones. "Vielleicht können wir mit diesem Film ein kleines Zeichen für Toleranz und Offenheit geben." Darüber und über viele andere Geschichten spricht Olivia Jones am Freitagabend in der "NDR Talk Show".
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 6. März
Schauspielerin Bettina Zimmermann (50), die in der ARD-Serie "Zwei Frauen für alle Felle" eine Tierärztin spielt und über ihr eigenes Verhältnis zu Tieren und die Dreharbeiten mit den Vierbeinern spricht.
Entertainerin und Comedienne Parshad Esmaeili (28), die 2022 Christian Lindner und Lars Klingbeil ins Kreuzverhör nahm und offenbart, warum der Fernseher für sie eine Art dritter Erziehungsberechtigter war.
Autor und Moderator Yared Dibaba (56), der in seinem Buch "Bin da, wer noch?" auf seine Flucht vor dem Bürgerkrieg in Äthiopien berichtet und verrät, wie er und seine Familie es geschafft haben, in der neuen Heimat anzukommen.
Musiker Sebastian Krumbiegel (59), der die aktuellen politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und erzählt, wie man es schafft, den Traum von einer anderen, harmonischeren Welt nicht zu vergessen.
Journalist und Parkinson-Patient Andreas Große Halbuer (53) und seine Frau Steffi Augter (50), die über ihren gemeinsamen Familienalltag berichten und erklären, warum sie sich inklusivere Städte wünschen.
Miriam Peters (35), Sozialarbeiterin und Leiterin der Beratungsstelle Land-Grazien, die eine Anlaufstelle für Frauen mit Gewalterfahrungen auf dem Land ins Leben rief und über ihre Erfahrungen spricht
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
