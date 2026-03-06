"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Die Moderatorin Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt empfangen in der NDR Talk Show zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Von Robert Stoll

Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" mal wieder zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Dragqueen Olivia Jones (56) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show".
Dragqueen Olivia Jones (56) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show".  © Georg Wendt/dpa

Der Hamburger Kiez wäre ohne die Entertainerin und Unternehmerin Olivia Jones (56) wohl um eine große Attraktion ärmer. Seit 20 Jahren bringt die Travestiekünstlerin den Menschen den Hamburger Kiez rund um die Reeperbahn näher, ihre Führungen entlang der sündigen Meile sind Kult. Vor allem auch ihre Kneipen und Bars, die sie seit 2008 führt.

Bereits als Kind hat der kleine Oliver im niedersächsischen Springe für Aufsehen gesorgt, wenn er in Frauenkleidern in die Schule ging.

1997 schaffte die 56-Jährige den Durchbruch und wurde in Miami zur "Miss Drag Queen of the World" ausgezeichnet. Seitdem ist sie auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Zudem ist sie erfolgreiche Unternehmerin, politische Aktivistin und engagierte Botschafterin für Toleranz.

Bares für Rares: "Bares für Rares"-Verkäufer zahlte 17 Euro für eine Schale, der jetzige Preis ist eine Sensation
Bares für Rares "Bares für Rares"-Verkäufer zahlte 17 Euro für eine Schale, der jetzige Preis ist eine Sensation

Ihr Leben wird nun in einem Spielfilm verewigt. "Im Moment geht es in Richtung queerer Rechte wieder einen Schritt zurück. Die Gewalt gegen queere Menschen steigt", sagt Olivia Jones. "Vielleicht können wir mit diesem Film ein kleines Zeichen für Toleranz und Offenheit geben." Darüber und über viele andere Geschichten spricht Olivia Jones am Freitagabend in der "NDR Talk Show".

Moderiert wird die "NDR Talk Show" am Freitagabend von Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69).
Moderiert wird die "NDR Talk Show" am Freitagabend von Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69).  © IMAGO / Stephan Wallocha

"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 6. März

Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem die Schauspielerin Bettina Zimmermann (50) und der Musiker Sebastian Krumbiegel (59).
Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem die Schauspielerin Bettina Zimmermann (50) und der Musiker Sebastian Krumbiegel (59).  © Fotomontage: Frank Hammerschmidt/dpa, Jonas Walzberg/dpa

  • Schauspielerin Bettina Zimmermann (50), die in der ARD-Serie "Zwei Frauen für alle Felle" eine Tierärztin spielt und über ihr eigenes Verhältnis zu Tieren und die Dreharbeiten mit den Vierbeinern spricht.

  • Entertainerin und Comedienne Parshad Esmaeili (28), die 2022 Christian Lindner und Lars Klingbeil ins Kreuzverhör nahm und offenbart, warum der Fernseher für sie eine Art dritter Erziehungsberechtigter war.

  • Autor und Moderator Yared Dibaba (56), der in seinem Buch "Bin da, wer noch?" auf seine Flucht vor dem Bürgerkrieg in Äthiopien berichtet und verrät, wie er und seine Familie es geschafft haben, in der neuen Heimat anzukommen.

First Dates: Als Fenna mit diesem T-Shirt ins Restaurant spaziert, bricht nicht nur Roland in Gelächter aus: "Großartig"
First Dates - Ein Tisch für zwei Als Fenna mit diesem T-Shirt ins Restaurant spaziert, bricht nicht nur Roland in Gelächter aus: "Großartig"

  • Musiker Sebastian Krumbiegel (59), der die aktuellen politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und erzählt, wie man es schafft, den Traum von einer anderen, harmonischeren Welt nicht zu vergessen.

  • Journalist und Parkinson-Patient Andreas Große Halbuer (53) und seine Frau Steffi Augter (50), die über ihren gemeinsamen Familienalltag berichten und erklären, warum sie sich inklusivere Städte wünschen.

  • Miriam Peters (35), Sozialarbeiterin und Leiterin der Beratungsstelle Land-Grazien, die eine Anlaufstelle für Frauen mit Gewalterfahrungen auf dem Land ins Leben rief und über ihre Erfahrungen spricht

Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: IMAGO / Stephan Wallocha

Mehr zum Thema NDR Talk Show: