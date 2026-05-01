"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Am Freitagabend (22 Uhr) begrüßen Barbara Schöneberger (52) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche Promis.
Zwei von ihnen treten das erste Mal gemeinsam in einer Talkshow auf - die Rede ist von Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44), die rund zehn Jahre lang ein Paar waren. Während sie seit vielen Jahren ein unumstrittener Superstar in Deutschland ist, hat sich bei ihm viel verändert, seitdem er 2004 im Alter von 22 Jahren zum jüngsten Showmaster des Landes wurde.
Fischer gehört mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträger zu den erfolgreichsten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum und zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Mit der Geburt ihres zweiten Kindes im August 2025 hat sich die 41-Jährige aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogen.
Doch jetzt startet sie wieder durch und geht zu ihrem 20-jährigen Jubiläum auf Tour. In der "NDR Talk Show" erzählt sie, warum sie darauf brennt, wieder auf die Bühne zu gehen und gibt einen musikalischen Vorgeschmack auf die Tour.
Silbereisen hingegen hat sich seit seinem Start nicht nur optisch und musikalisch verändert, sondern hat sich mit diversen Projekten oder seinen "Schlagerboom"-Sendungen einen Namen gemacht. Selbst als Schauspieler in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff", wo er den Kapitän Max Spranger spielt, macht er eine gute Figur.
Erstmals traten Silbereisen und Fischer 2005 gemeinsam in seiner Show auf, anschließend kreuzten sich ihre Wege immer wieder. Nun treten sie zum ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow auf. Ob es neben dem Duett in der "Helene Fischer Show" eine weitere Zusammenarbeit gibt und wie seine Pläne aussehen, das verrät er ebenfalls am Freitagabend.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 1. Mai
- Ex-Weltklasse-Tennisspielerin Angelique Kerber (38), die nach ihrem Rücktritt vor zwei Jahren in wenigen Wochen noch einmal zum Schläger greifen wird und erzählt, was Helene Fischer mit ihrer Karriere zu tun hat
- Fotograf Armin Morbach (55), der schon Stars wie Naomi Campbell oder Madonna stylte und berichtet, wie sich die Schönheitsideale mit der Zeit verändert haben
- Autorin Cornelia Funke (67), der mit dem Buch "Herr der Diebe" 2002 der internationale Durchbruch gelang und die verrät, warum sie in der Toskana einen Hof zum Leben und einen zum Arbeiten hat
- Unternehmer und Miniatur Wunderland Hamburg-Gründer Frederik und Gerrit Braun (beide 58), die vor 25 Jahren mit einer der beliebtesten Touristenattraktionen Deutschlands starteten und ausplaudern, welche Überraschungen sie zum Jubiläum noch geplant haben
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa