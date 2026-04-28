Premiere! Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in Talkshow

Hamburg - Überraschung bei der "NDR Talk Show"! Schlager-Star Helene Fischer (41) und Entertainer Florian Silbereisen (44) sitzen am Freitag (22 Uhr) erstmals seit ihrer Trennung gemeinsam in einer Talkshow.

Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) sind am Freitag erstmals gemeinsam in einer Talkshow zu Gast. © Jens Kalaene/dpa

Dieses TV-Treffen dürfte für ordentlich Einschaltquoten sorgen, denn die beiden verbindet bekannterweise eine lange gemeinsame Geschichte.

Vor 21 Jahren hatte Fischer ihren allerersten TV-Auftritt - in einer Show von Silbereisen.

Seitdem standen sie immer wieder zusammen auf der Bühne, begeisterten Millionen Fans und wurden zu einem der bekanntesten Duos der deutschen Unterhaltungsbranche.

In der Sendung spricht das ehemalige Paar nicht nur über seine Anfänge, sondern auch über die Zusammenarbeit im Laufe der Jahre.

Daneben geht es aber auch um die Zukunft. Unter anderem spricht die Schlagersängerin über ihre anstehende nächste große Stadion-Tournee.

Wahrscheinlich mit ein Highlight der Sendung: Fischer wird in der Show ein Medley ihrer größten Hits präsentieren.