Schwere Diagnose: TV-Moderatorin muss jeden Tag um ihr Überleben kämpfen
Hamburg - Ehrliche Worte: TV-Moderatorin Laura Karasek (43) war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast. Dort sprach sie auch über eine schwere Krankheit, die sie seit Jahrzehnten begleitet.
Die gebürtige Hamburgerin leidet an Diabetes Typ 1. "Ich habe die Diagnose bekommen, als ich 12 war und kam dann ins Kinderkrankenhaus", erzählte die Mutter von Zwillingen im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen (53).
Anfangs sei sie sehr wütend über die Erkrankung gewesen, habe aus Trotz sogar mit dem Rauchen angefangen. "Man ist als Teenager ja sowieso sehr unglücklich mit seinem Körper, man hadert sehr viel, man fühlt sich nicht wohl mit sich selber und dann sagt einem eigentlich noch der eigene Körper: 'Du bist defizitär, du bist voller Makel'", erläuterte sie.
Sie habe ihren Körper daher lange als ihren Feind betrachtet. "Ich habe erst sehr viel später, als ich erwachsen wurde und auch Kinder bekam, verstanden, was der Körper auch alles leistet und das ich den liebhaben muss", verdeutlichte die 43-Jährige.
Nichtsdestotrotz müsse die studierte Juristin jeden Tag für ihr eigenes Überleben sorgen. "Du hast keinen Tag von dieser Krankheit frei", unterstrich Karasek. Viele würden Diabetes als "Alte-Leute-Krankheit" sehen, weshalb sie es so wichtig finde, über die Erkrankung aufzuklären.
Laura Karasek will unbedingt bei "Let's Dance" teilnehmen
Die Krankheit habe allerdings auch etwas Gutes gehabt: So habe die Wahl-Frankfurterin sich früh angewöhnt, "mehr" vom Leben zu wollen – was sie schließlich zum Fernsehen gebracht habe, unter anderem als Moderatorin der "NDR Quizshow".
Einen großen Traum habe sie allerdings noch: eine Teilnahme bei "Let's Dance". Karasek dazu: "Ich würde gerne mal als Frau, die Diabetes hat, zeigen: Man kann mit einer Insulinpumpe am Körper die sportliche Belastung hinkriegen. Ich möchte diese tollen Outfits tragen, ich möchte einfach zu 'Let’s Dance'."
Ob Isabel Edvardsson (43) da etwas arrangieren kann? Die Profi-Tänzerin, die an mehr als ein Dutzend Staffeln teilgenommen hat, war ebenfalls in der Talkshow zu Gast.
Wer die "NDR Talk Show" am Freitag verpasst hat, kann sie jederzeit in der ARD-Mediathek nachholen.
Titelfoto: NDR/Uwe Ernst