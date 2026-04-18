Tatort-Star würde sich Bundeskanzler Friedrich Merz tätowieren lassen

Hamburg - Maria Furtwängler (59) war am Freitagabend eigentlich zu Gast in der " NDR Talk Show ", um ihre neue Dokumentation "Deutschland, deine Gärten" vorzustellen, in der es unter anderem um naturnahes Gärtnern und darum geht, wie auch die rund 17 Millionen Gärten in Deutschland selbst einen kleinen Beitrag zum Naturschutz leisten können. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) ging es zwischenzeitlich jedoch auch um ein ungewöhnliches Tattoo-Motiv.

Maria Furtwängler (59) war am Freitag zu Gast bei der "NDR Talk Show": "Natur ist für mich so der Ort, an dem ich Kraft schöpfe, an dem ich mich so ganz zu Hause fühle." © NDR/Uwe Ernst

Denn neben der Dokumentation stand auch die kürzlich gestartete Naturschutz-Kampagne "Natur schützen = Leben schützen. 30x30. Worauf warten wir?" im Mittelpunkt, für die sich Furtwängler engagiert.

"Es gibt ein Abkommen, was auch Deutschland unterschrieben hat, dass bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Das weiß nur kaum jemand. Und Deutschland sieht im Moment nicht so aus, als würden sie sich da sehr anstrengen", erklärte der Tatort-Star den Hintergrund der Kampagne.

Um einen Anreiz dafür zu schaffen, dass dieses Ziel doch noch erreicht wird, hatte die Schauspielerin eine ungewöhnliche Idee: "Es gibt einen schönen Ausdruck im Englischen: 'You have to put your skin in the game'. Du musst sozusagen deine Haut ins Spiel bringen", so Furtwängler.

Und weiter: "Da dachte ich: Okay, Friedrich Merz, wenn Sie es schaffen, dass wir bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen in Deutschland unter Schutz gestellt haben, dann tätowiere ich mir auf mindestens 30 Prozent meines rechten Oberarms: 'Danke, Friedrich'."