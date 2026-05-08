"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung
Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der "NDR Talk Show" zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.
Einer von ihnen ist der Musiker Max Giesinger (37), der zu den erfolgreichsten deutschen Popkünstlern seiner Generation zählt.
2012 trat der mittlerweile 37-Jährige erstmals in Erscheinung, als er in der Gesangsshow "The Voice of Germany" Platz vier belegte. Nur vier Jahre später eroberte er mit "80 Millionen" nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen der Menschen.
Der Erfolg brachte ihm Auszeichnungen satt, so gewann Giesinger unter anderem die Goldene Henne, den MTV Europe Music Award und einen Bambi. Zahlreiche Singles und Alben haben Gold- und Platin-Status erreicht.
Der Wahl-Hamburger überzeugt als Sänger genauso wie als Songwriter. Für das Tribute-Album "We Love Udo" zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg interpretierte Giesinger den Song "Ich lieb dich überhaupt nicht mehr" von 1987 neu. Eine Kostprobe davon gibt es am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu hören.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 8. Mai
- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD), der nach 17 Jahren als Arzt am UKE in die Politik wechselte und erzählt, wie er Udo Lindenberg zu seinem 80. Geburtstag gratulierte
- Achtfach-Mutter Katja Dederichs (50), die gemeinsam mit einem ihrer Söhne den Podcast "Muttersöhnchen" betreibt und verrät, welchen Stellenwert der Muttertag für sie hat
- Schauspielerin ChrisTine Urspruch (55) und ihre Tochter Lilo (22), die schon gemeinsam vor der Kamera standen und über ihr besonderes Verhältnis sprechen
- Schauspieler August Zirner (70), der zu einem der meistbeschäftigten Theater- und Filmschauspieler gehört und über seine amerikanischen Wurzeln und seine kreative Familie spricht
- Intensivpfleger Ricardo Lange (45), der durch eine Bundespressekonferenz mit Jens Spahn plötzlich bekannt wurde und erklärt, wie sich sein Leben und die Situation von Pflegepersonal seit seinem Besuch damals verändert hat
- Kabarettistin und Autorin Sarah Bosetti (42), die sich selbst als "Feministin wider Willen" bezeichnet und aufklärt, was ihr mehr Angst macht: dunkler Walgesang, Deepfakes oder doch der Mann im Weißen Haus
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / APress