"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) in der " NDR Talk Show " zahlreiche Prominente zu einer illustren Gesprächsrunde.

Max Giesinger (41) ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". © Hendrik Schmidt/dpa

Einer von ihnen ist der Musiker Max Giesinger (37), der zu den erfolgreichsten deutschen Popkünstlern seiner Generation zählt.

2012 trat der mittlerweile 37-Jährige erstmals in Erscheinung, als er in der Gesangsshow "The Voice of Germany" Platz vier belegte. Nur vier Jahre später eroberte er mit "80 Millionen" nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen der Menschen.

Der Erfolg brachte ihm Auszeichnungen satt, so gewann Giesinger unter anderem die Goldene Henne, den MTV Europe Music Award und einen Bambi. Zahlreiche Singles und Alben haben Gold- und Platin-Status erreicht.

Der Wahl-Hamburger überzeugt als Sänger genauso wie als Songwriter. Für das Tribute-Album "We Love Udo" zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg interpretierte Giesinger den Song "Ich lieb dich überhaupt nicht mehr" von 1987 neu. Eine Kostprobe davon gibt es am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu hören.