Ex-Tennis-Star Angelique Kerber: So sehr machte ihr das Karriereende zu schaffen

Hamburg - Sie ist nach Steffi Graf (56) die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten: Am Freitagabend sprach Angelique Kerber (38) in der " NDR Talk Show " über ihre herausragende Karriere.

Bei den Olympischen Spielen 2024 spielte Angelique Kerber (38) ihr letztes Karrierematch. Im Anschluss musste sie sich erst finden. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) thematisierte die ehemalige Weltklasse-Sportlerin natürlich ihre drei Grand-Slam-Siege (Australian Open und US Open 2016, Wimbledon 2018), aber insbesondere auch die schlechten Phasen.

"Ich bin auch bekannt dafür, dass ich so viele Auf und Abs in meiner Karriere hatte, aber ohne diese Niederlagen gibt es halt keine Höhepunkte. Da wäre auch nie dieser Mensch geworden, der ich jetzt bin, mit den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich auch diese schlechte Zeit erlebt habe", verdeutlichte die 38-Jährige.

Nach ihrem Karriereende vor knapp zwei Jahren habe die Mutter zweier Töchter "ein bisschen gebraucht, um dieses normale Leben zu finden", wie sie es ausdrückte. Sie habe anfangs nicht so richtig gewusst, wo sie hingehöre, unterstrich Kerber ehrlich.

"Ich bin 20 Jahre lang jede Woche der Sonne hinterhergereist, war jede Woche in einem anderen Land, jede Woche Jetlag, das war nicht einfach. Besonders natürlich auch mit Freundschaften. Aber ich hatte unglaublich Glück und bin super dankbar, dass ich so eine Familie und auch Freunde um mich herum hatte, die mich da unterstützt haben", betonte die gebürtige Bremerin.