Ex-Tennis-Star Angelique Kerber: So sehr machte ihr das Karriereende zu schaffen
Hamburg - Sie ist nach Steffi Graf (56) die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten: Am Freitagabend sprach Angelique Kerber (38) in der "NDR Talk Show" über ihre herausragende Karriere.
Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) thematisierte die ehemalige Weltklasse-Sportlerin natürlich ihre drei Grand-Slam-Siege (Australian Open und US Open 2016, Wimbledon 2018), aber insbesondere auch die schlechten Phasen.
"Ich bin auch bekannt dafür, dass ich so viele Auf und Abs in meiner Karriere hatte, aber ohne diese Niederlagen gibt es halt keine Höhepunkte. Da wäre auch nie dieser Mensch geworden, der ich jetzt bin, mit den ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich auch diese schlechte Zeit erlebt habe", verdeutlichte die 38-Jährige.
Nach ihrem Karriereende vor knapp zwei Jahren habe die Mutter zweier Töchter "ein bisschen gebraucht, um dieses normale Leben zu finden", wie sie es ausdrückte. Sie habe anfangs nicht so richtig gewusst, wo sie hingehöre, unterstrich Kerber ehrlich.
"Ich bin 20 Jahre lang jede Woche der Sonne hinterhergereist, war jede Woche in einem anderen Land, jede Woche Jetlag, das war nicht einfach. Besonders natürlich auch mit Freundschaften. Aber ich hatte unglaublich Glück und bin super dankbar, dass ich so eine Familie und auch Freunde um mich herum hatte, die mich da unterstützt haben", betonte die gebürtige Bremerin.
Angelique Kerber hörte vor Matches immer Musik von Helene Fischer
Komplett verabschiedet hat sich die ehemalige Spitzensportlerin von ihrer großen Liebe Tennis aber nicht. So ist sie unter anderem Sportdirektorin der Bad Homburg Open - das Turnier wird jährlich von vielen Stars als Generalprobe vor dem Turnier in Wimbledon genutzt.
Apropos Bad Homburg: Dort wird Kerber am 20. Juni auch noch einmal selbst den Schläger in die Hand nehmen: Mit einem Showmatch gegen Ex-Spielerin Ana Ivanović (38), eine ihrer besten Freundinnen, wird sich die ehemalige Weltranglistenerste von der großen Tennisbühne verabschieden.
Ob sie vor dem Match wohl ein bisschen Helene Fischer (41) hören wird? Wie Kerber in der Show und später bei Instagram verriet, sei die Musik der ebenfalls in der Talkshow anwesenden Schlagerikone stets Teil ihrer Routine vor Spielen gewesen.
Wer die Folge der "NDR Talk Show" mit der olympischen Silbermedaillengewinnerin verpasst hat, kann sie jederzeit in der ARD-Mediathek nachholen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa