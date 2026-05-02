"Miniatur Wunderland"-Konzept sorgte für Gelächter bei Bankberater

Hamburg - Das "Miniatur Wunderland" gehört heute zu den größten Touristen-Magneten Deutschlands, zog schon mehr als 25 Millionen Besucher in die Hamburger Speicherstadt. Am Anfang sorgte die Geschäftsidee der Brüder Frederik und Gerrit Braun (58) allerdings für schallendes Gelächter.

Die "Miniatur Wunderland"-Erfinder Gerrit (58, l.) und Frederik Braun (58). Sie feiern mit ihrer Geschäftsidee in diesem Jahr 25. Jubiläum. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Zwillinge waren am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast und berichteten über den Beginn ihrer Erfolgsgeschichte vor 25 Jahren. Die Idee zu dem XXL-Modellbauprojekt habe Frederik gehabt, erklärte Gerrit im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69).

Der 58-Jährige habe zunächst nicht viel von dem Vorhaben seines Bruders gehalten: "Nicht nur unsere Freunde haben nicht an die Idee geglaubt, sondern ich ja auch nicht. Also er brauchte eine Zeit, um mich zu überzeugen", verriet Gerrit schmunzelnd.

Als schließlich beide hinter der Idee gestanden hätten, sei das nächste Problem aufgetreten: fehlendes Geld. Kurzerhand hätten sie bei ihrem Bankberater nach einem Kredit über zwei Millionen Mark gefragt - und dieser sei in schallendes Gelächter ausgebrochen.

"Dieses Lachen werde ich nie vergessen. Aber er hat den entscheidenden Satz gesagt: 'Macht mal einen Businessplan und kommt vorbei'", erzählte Frederik. Im Gespräch habe sich die Meinung des Bankberaters geändert und er habe sich bei seinen Vorgesetzten sogar persönlich für eine Bewilligung des Kredits eingesetzt - mit Erfolg!