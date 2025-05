"NDR Talk Show": Mode-Designer Kilian Kerner hat skurriles Ritual

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, hat Kerner ein bisschen auch Nena (65) zu verdanken. Er selbst ist ein großer Fan der Sängerin und hatte sich für eine Premiere ein Shirt mit Rolling-Stones-Zunge selbst gebastelt. Nena sah das und wollte für ihr Comeback ähnliche Klamotten haben. Ein paar Monate später war Kerner das erste Mal auf dem Cover der Gala und fortan Mode-Designer.

Moderatorin Barbara Schöneberger (51) wurde ganz neugierig und wollte wissen, wie es sich an diesem Abend verhalte. "Die hatte ich schon einmal an, es ist ja keine Modenshow", sagte Kerner und sorgte damit für Lacher. Es kam allerdings auch schon einmal vor, dass der Designer den Kauf einer neuen Unterhose vergessen hatte, seitdem darf auch jemand anders für ihn einkaufen gehen.

"Ich trage niemals eine Unterhose, die ich schon mal anhatte - auch nicht gewaschen", gestand er in " NDR Talk Show ". "Sie muss entweder einen Tag vorher oder am Tag der Show gekauft werden." Warum er das mache, konnte er allerdings nicht sagen.

Der 46-Jährige hat eine hohe Meinung von Model Heidi Klum (51). © Jens Kalaene/dpa

Der jahrelange Erfolg brachte den gebürtigen Kölner auch in die Castingshow "Germany's Next Topmodel", wo er als Juror tätig war. Der Grund, warum die Sendung immer noch laufe, hat laut Kerner einen Namen. "Das liegt einzig und allein an Heidi", bekräftigte er.

Das Format gebe es weltweit und nicht nur in Deutschland, wo es aktuell laufe. "Heidi macht das seit 20 Jahren und ich würde sagen, es liegt an ihr", unterstrich Kerner, der den Wandel der Sendung befürwortete. "Ich finde es super, dass da jetzt viel mehr passiert und dass die Modelwelt ja auch umdenkt."

Am meisten habe ihn gefreut, dass seit der letztjährigen Staffel auch Jungs dabei sind. "Ich fand es immer so ein bisschen elitär, dass da immer nur die Mädchen mitmachen durften. Das gibt der Sendung auch noch mal was ganz Neues", erklärte der Designer.

Wie GNTM auch hat Sturheit den 46-Jährigen an die Spitze der Modewelt gebracht. Bleibt nur zu hoffen, dass Kerner diese Eigenschaft nicht verliert.