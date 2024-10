Schlagersängerin Andrea Berg verrät pikantes Geheimnis

In der Sendung blickte Berg ebenso auf ihren ersten Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff zurück, bei dem sie seekrank wurde. "Ich habe immer gesagt, ich gehe nie auf so ein Kreuzfahrtschiff, mach ich nicht. Dann haben die mir gesagt, das ist ein ganz modernes Schiff, da spürst du gar nicht, dass du auf einem Schiff bist", sagte sie.

"Wir haben es immer gemacht, bis auf ein einziges Mal", erklärte sie in der Show. "Jedes Mal hinter der Bühne kommen alle zusammen, wir nehmen uns an den Händen und schwören uns auf die Show ein und dann kriegt jeder so einen kleinen Jägermeister."

Ihr Ehemann Uli Ferber (65) mochte bislang alle Songs seiner Frau - bis auf einen. © Bernd Weißbrod/dpa

Doch bereits unmittelbar nach dem Start in Hamburg sei das Boot in einen Sturm geraten und habe ordentlich angefangen zu wackeln. "Ich habe nur gesagt, ich kann doch gar nicht auf die Bühne, ich muss doch kotzen", gestand die Sängerin. Ein Arzt habe ihr ein kleines Pflästerchen verpasst.

Zudem habe sie Zweifel an ihren hohen Schuhen gehabt. "Aber während der Show habe ich gedacht, eigentlich cool. Ab und zu kam da so eine Welle und dann bist du so ein bisschen geschwankt, aber es war schon was ganz Besonderes", sagte Berg.

Ganz besonders ist auch das Feedback ihres Mannes. Erst ein einziges Mal habe er gesagt, dass er einen Song nicht möge.

"Ich habe einen Song geschrieben, 'Wir sind vorübergehend nicht zu erreichen, ich habe Deine Handys versteckt, das dient einem guten Zweck'", erklärte sie. Da habe er sich wohl angesprochen gefühlt und das Lied entsprechend blöd gefunden, weil er ständig sein Handy am Ohr habe.

