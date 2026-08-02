TV-Star Anja Schüte in der "NDR Talk Show": "Mein Vater hat mir meinen Mann geschickt"

Hamburg - TV-Star Anja Schüte (61, "Traumschiff", "Die Wicherts von nebenan") war am Freitag zu Gast in der " NDR Talk Show " und sprach im Gespräch mit Bettina Tietjen (66) offen über zwei prägende Kapitel ihres Lebens: die langjährige Krebserkrankung ihrer Mutter und die außergewöhnliche Begegnung mit ihrem heutigen Mann, dem norwegischen Reeder Petter.

TV-Star Anja Schüte (61) war am Freitag zu Gast in der "NDR Talk Show". © IMAGO / APress

Die Schauspielerin erzählt, dass sie Petter vor neun Jahren am Hamburger Flughafen kennenlernte.

Beide hatten denselben Flug nach Mallorca gebucht, der jedoch aufgrund technischer Probleme kurzfristig gestrichen wurde. Die Passagiere mussten die Nacht in einem Flughafenhotel verbringen.

Petter habe sie dann gefragt, "ob ich mit ihm zu Abend essen möchte. Und ja, da ist es dann so langsam passiert."

Kurz zuvor hatte ihr Vater, der wenig später verstarb, zu ihr gesagt: "Wenn du mal nach Norwegen gehst, dann komme ich mit."

Damals habe sie geantwortet, dass Norwegen überhaupt nicht auf ihrer Agenda stehe. Wenige Zeit nach seinem Tod lernte sie Petter kennen, einen Norweger. "Da kriege ich Gänsehaut. Mein Vater hat mir meinen Mann geschickt", ist sich Schüte sicher.

Durch ihn entdeckte sie auch ihre Liebe zu Norwegen. Besonders schätzt sie die ruhige, respektvolle Art der Menschen und den wertschätzenden Umgang miteinander. Sie beschreibt die norwegische Gesellschaft als zurückhaltend, bescheiden und geprägt von gegenseitigem Respekt.