"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast
Hamburg - Am Freitagabend wird wieder geplaudert, was das Zeug hält: In der "NDR Talk Show" begrüßen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) ab 22 Uhr zahlreiche prominente Gäste.
Diesmal mit dabei: Moderator Ricky Harris (64). Spätestens seit seiner Talkshow "Ricky!" gilt der in Detroit geborene 64-Jährige als TV-Ikone.
Doch nicht immer stand sein Leben im Zeichen von Glitzer und Glamour. Eine chronische Nierenerkrankung wurde nur durch eine lebensrettende Organspende von seiner Schwester Robin und langwierige Behandlungen gestoppt.
Heute ist der ehemalige Fernsehstar stolzer Vater – und zwar von keinem Geringeren als Malik Harris (28), der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat.
Vor der Kamera steht der 64-Jährige heute nicht mehr ganz so oft. Mittlerweile arbeitet er als Betreuer in einer offenen Ganztagsschule eines Gymnasiums.
In der "NDR Talk Show" erzählt Harris am Freitag daher unter anderem von seinem Weg vom Rampenlicht in den sozialen Dienst.
"NDR Talk Show": Die weiteren Gäste am 31. Juli sind:
- Comedian Roger G. alias Gregor Kurtz (42), der Anfang letzten Jahres seinen Job als Ergotherapeut aufgegeben hat, um sich ganz der Kunst zu widmen, und jetzt auf großer Live-Deutschlandtour ist
- Schauspielerin Anja Schüte (61), die nach der Trennung von Roland Kaiser (74) als alleinerziehende Mutter auf sich selbst gestellt ist und ihre Pläne für die nächsten Lebensjahre auspackt
- Olympiasieger und Weltmeister Matthias Steiner (43), der mit 25 Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in Peking die Goldmedaille im Superschwergewicht gewann und nun mit Bettina Tietjen im Campingbus unterwegs war
- Autorin Katja Just (52), die bereits zwei Bücher über Hallig Hooge geschrieben hat und seit 25 Jahren dort lebt
- Schauspieler Sabin Tambrea (41) sowie seine Schwester und Musikerin Alina Armonas-Tambrea, die in der "NDR Talk Show" erzählen, was sie täglich voneinander lernen können
- Weltumsegler Vincent Goymann (26) und Tim Hund, die nach ihrem Schulabschluss einfach drauflos gesegelt sind und bereits viele Abenteuer erlebt haben
Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend, um 22 Uhr, im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.
Titelfoto: IMAGO / APress