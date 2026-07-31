"NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast

Hamburg - Am Freitagabend wird wieder geplaudert, was das Zeug hält: In der " NDR Talk Show " begrüßen Bettina Tietjen (66) und Steven Gätjen (53) ab 22 Uhr zahlreiche prominente Gäste.

Mit seiner Sendung "Ricky!" wurde Ricky Harris (64) zur TV-Ikone. Am Freitag ist er in der "NDR Talk Show" zu Gast. (Archivfoto) © IMAGO / United Archives

Diesmal mit dabei: Moderator Ricky Harris (64). Spätestens seit seiner Talkshow "Ricky!" gilt der in Detroit geborene 64-Jährige als TV-Ikone.

Doch nicht immer stand sein Leben im Zeichen von Glitzer und Glamour. Eine chronische Nierenerkrankung wurde nur durch eine lebensrettende Organspende von seiner Schwester Robin und langwierige Behandlungen gestoppt.

Heute ist der ehemalige Fernsehstar stolzer Vater – und zwar von keinem Geringeren als Malik Harris (28), der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat.

Vor der Kamera steht der 64-Jährige heute nicht mehr ganz so oft. Mittlerweile arbeitet er als Betreuer in einer offenen Ganztagsschule eines Gymnasiums.

In der "NDR Talk Show" erzählt Harris am Freitag daher unter anderem von seinem Weg vom Rampenlicht in den sozialen Dienst.