Vor laufender Kamera: Comedian Thomas Hermanns zieht über Schlagerkönig her

Köln - Er ist der Initiator und Moderator des Quatsch Comedy Clubs, doch inzwischen glänzt er auch als Regisseur von Musicals. Die Rede ist von Thomas Hermanns (63), der von einem Musical mit den größten Hits von Roland Kaiser (74) aber abgesehen hat.

Thomas Hermanns (63) ist im Kölner Treff über Roland Kaiser (74, nicht im Bild) hergezogen. © WDR/Melanie Grande

Zwar sei das Projekt schon in Arbeit, doch er selbst habe es nicht umgesetzt, wie er im "Kölner Treff" den beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) verrät.

"Also, sagen wir so, ich weiß, es kommt, es ist schon in Arbeit. Ich hatte es auch mal auf dem Tisch und ich muss sagen, da fiel mir nichts zu ein, weil das war einfach, jedes Lied war Sex oder Alkohol", erklärt der 63-Jährige seine Beweggründe in der WDR-Talkshow.

Für ihn sei es schwierig gewesen, aus den Liedern eine passende Geschichte für die Bühne zu entwickeln.

"Also die Autoren, die es jetzt gemacht haben, ich wünsche toi, toi, toi, 'die sensiblen Gefühle bei sieben Fässer Wein', toi, toi, toi", so der Theaterwissenschaftler mit einem sarkastischen Unterton.

Bei dem Song "Sieben Fässer Wein" handelt es sich um eine Single von Roland Kaiser aus dem Jahr 1977.