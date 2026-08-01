Vor laufender Kamera: Comedian Thomas Hermanns zieht über Schlagerkönig her

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Inzwischen glänzt Comedian Thomas Hermanns auch als Regisseur von Musicals. Von einem Musical mit den größten Hits von Roland Kaiser hat er aber abgesehen.

Von Florian Fischer

Köln - Er ist der Initiator und Moderator des Quatsch Comedy Clubs, doch inzwischen glänzt er auch als Regisseur von Musicals. Die Rede ist von Thomas Hermanns (63), der von einem Musical mit den größten Hits von Roland Kaiser (74) aber abgesehen hat.

Thomas Hermanns (63) ist im Kölner Treff über Roland Kaiser (74, nicht im Bild) hergezogen.
Thomas Hermanns (63) ist im Kölner Treff über Roland Kaiser (74, nicht im Bild) hergezogen.  © WDR/Melanie Grande

Zwar sei das Projekt schon in Arbeit, doch er selbst habe es nicht umgesetzt, wie er im "Kölner Treff" den beiden Moderatoren Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) verrät.

"Also, sagen wir so, ich weiß, es kommt, es ist schon in Arbeit. Ich hatte es auch mal auf dem Tisch und ich muss sagen, da fiel mir nichts zu ein, weil das war einfach, jedes Lied war Sex oder Alkohol", erklärt der 63-Jährige seine Beweggründe in der WDR-Talkshow.

Für ihn sei es schwierig gewesen, aus den Liedern eine passende Geschichte für die Bühne zu entwickeln. 

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"Also die Autoren, die es jetzt gemacht haben, ich wünsche toi, toi, toi, 'die sensiblen Gefühle bei sieben Fässer Wein', toi, toi, toi", so der Theaterwissenschaftler mit einem sarkastischen Unterton.

Bei dem Song "Sieben Fässer Wein" handelt es sich um eine Single von Roland Kaiser aus dem Jahr 1977.

Thomas Hermanns lästert über Mega-Hit von Roland Kaiser und Maite Kelly

Gemeinsam mit Maite Kelly (46) sang der Schlagerkönig den Mega-Hit "Warum hast du nicht nein gesagt?". (Archivfoto)
Gemeinsam mit Maite Kelly (46) sang der Schlagerkönig den Mega-Hit "Warum hast du nicht nein gesagt?". (Archivfoto)  © Hendrik Schmidt/dpa

Als Thomas Hermanns dann von Susan Link auf den Hit "Warum hast du nicht nein gesagt?" angesprochen wird, den der Schlagerkönig gemeinsam mit Maite Kelly (46) singt, verdeutlicht der 63-Jährige nochmals seine Skepsis.

Denn der Mega-Hit aus dem Jahr 2014 sei eine sehr problematische Vorlage für ein Musical, denn es gehe hauptsächlich um das Thema Erotik.

"Dieses Lied ist für mich sowieso sehr, sehr schwierig. Ich möchte die Szene auch nicht sehen. Und auch als er ihre Jugend in den Händen hielt, das möchte ich auch nicht vertanzt haben", macht der Comedian deutlich.

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Der "Kölner Treff" läuft freitags ab 22 Uhr im WDR. Wer die Ausgabe verpasst hat, kann diese aber auch in der ARD Mediathek nachschauen.

Titelfoto: WDR/Melanie Grande

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