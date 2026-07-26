Dank Menopause: Maite Kelly widmet sich nur noch den "Themen der Erotik"

Hamburg - Maite Kelly (46) feiert ihre Menopause! Die Musikerin hat in der NDR Talk Show verraten, was die Hormone mit ihr machen.

Maite Kelly (46) verriet, was die Menopause mit ihr macht. © NDR/Uwe Ernst

Am Freitag war die Sängerin zu Gast bei Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und Steven Gätjen (53) und plauderte aus dem Nähkästchen.

Angesprochen auf ihr neues Album "24/7" sagte die dreifache Mutter: "Das ist, würde ich sagen, das sinnlichste Album, was ich bis jetzt geschrieben habe. Ich habe vor fünf Jahren irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, mich komplett den Themen der Erotik zu widmen."

"Ich auch", erwiderte Schöneberger und erntete Gelächter.

Dass Kelly sich auf die Erotik eingeschossen hat, hat einen simplen Grund: "Es war interessant, weil alle meine erfolgreichsten Lieder sind sehr erotisch. Also das Publikum liebt meine lyrische Art, mit diesen Themen umzugehen. Aber ich habe mich nicht getraut", so die 46-Jährige.

Außerdem sei ihr die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, weshalb sie sich auf andere Themen konzentriert hätte. Durch den Ukraine-Krieg geriet bei der Musikerin die Freiheit in den Fokus.

"Und dann dachte ich mir, überall ist Krieg, überall brennt gefühlt die Welt. [...] Und dann habe ich mich einfach getraut. Ich glaube, es ist auch das Alter. Ich habe gerade Menopausen-Hormone. Das sind so geile Scheißegal-Hormone. Das sind die besten Hormone meines Lebens", schwärmt die Musicaldarstellerin.