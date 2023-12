13.12.2023 15:58 Neue Dschungelshow: "Reality Backpackers" setzt TV-Sternchen in der Wildnis aus

Joyn geht am 12. Januar 2024 mit der neuen Show Reality Backpackers an den Start. Acht TV-Sternchen werden in der Wildnis ausgesetzt.

Von Nicole Reich

Ko Samui - Frischer Nachschub für Trash-Liebhaber! In der brandneuen Show "Reality Backpackers" werden acht TV-Sternchen in der thailändischen Wildnis ausgesetzt und müssen auf eigene Faust zurück in die Zivilisation finden. Die neue Show "Reality Backpackers" startet am 12. Januar 2024 exklusiv und kostenlos bei Joyn. © JOYN/Richard Hübner Luxus und Komfort? Fehlanzeige! Ab dem 12. Januar 2024 zeigt Joyn, wie sich Reality-Stars ohne Land- und Kreditkarte im Dickicht der Trauminsel Ko Samui zurechtfinden müssen. Dabei sind die Rucksack-Touristen in Zweierteams unterwegs und werden zu Beginn aus ihrer Villa abgeholt und von einem Jeep im Dschungel, an Stränden und in Kleinstädten ausgesetzt. Von dort aus gilt es dann, Tag für Tag über verschlüsselte Botschaften und ohne weitere Hilfsmittel den Weg bis zum nächsten Nachtlager mitten in der Wildnis zu finden. Gleichzeitig müssen die Backpacker auf Versuchungen in Form von Hotel-Übernachtungen oder Abkürzungen mit Tuk-Tuks widerstehen. Nur, wer beim Exit-Voting nicht nach Hause geschickt wird und zum Schluss das Ziel (die Luxusvilla vom Anfang) erreicht, hat eine Chance auf das zu gewinnende Preisgeld. Cosimo Citiolo (41) und Melody Haase (29) lassen sich für "Reality Backpackers" in der Wildnis aussetzen. © Montage: Instagram/cosimoofficial, Instagram/melodyraabbit Christina Dimitriou (31) - Drama-Expertin und "Temptation Island VIP"-Hintergangene

Cosimo Citiolo (41) - Reality-Allstar und "Checker vom Neckar"

Melody Haase (29) - Sängerin und Po-Wunder

Cecilia Asoro (27) - Model und Ex-Dschungelcamperin

Tommy Pedroni (28) - Sonnyboy und Frauenschwarm

Luis Tinderking - Sieger von "Forsthaus Rampensau" 2022

Lena Schiwiora (27) - "Love Island" und "Sommerhaus"-Veteranin

Tara Tabitha (30) - selbsternannte Reality-Queen aus Österreich In welchen Team-Konstellationen die Kandidaten antreten, haben die Show-Macher bislang nicht verraten. Die insgesamt 16 Folgen erscheinen immer freitags (ab 12. Januar) exklusiv und kostenlos auf Joyn.

Titelfoto: JOYN/Richard Hübner