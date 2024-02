Neue "Herz an Bord"-Staffel: "Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit 'nem Döner"

Nordatlantik/Naumburg - Vier Single-Frauen wollen an Bord der AIDAcosma in Richtung große Liebe segeln: "Liebeskapitän" Wayne Carpendale (46) führt die einsamen Herzen ab März bereits in der zweiten Staffel von "Herz an Bord" in ein potenzielles Happy End. Mit dabei ist eine Dame aus Naumburg, die Sinn für die pragmatischen Dinge im Leben hat.