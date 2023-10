Neuer Job im TV: Deutscher Ex-Nationalspieler wird Experte bei Sky!

Thomas Hitzlsperger (41, r.), hier zusammen mit Ex-Kollege Sami Khedira (36), hat einen neuen Job bei Sky. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das berichtet die Sport Bild am Montag. Demnach wird der 52-fache DFB-Kicker schon am kommenden Sonntag ab 17 Uhr gemeinsam mit Toni Tomic (50) am Mikro sitzen und die Partie zwischen dem FC Liverpool und Luton Town betreuen.

Anschließend soll er sich beim beliebten "Match der Woche" mit den anderen beiden Fachleuten René Adler (38) sowie Mladen Petrić abwechseln.

Der deutsche Ex-Nationalspieler kennt sich bestens im englischen Oberhaus aus und hat selbst ganze 117 PL-Einsätze auf dem Buckel. Schon mit 18 Jahren wechselte er aus der Jugend des FC Bayern auf die Insel, wo er fünf Jahre für Aston Villa spielte und sich mit seiner linken Klebe den Spitznamen "Hitz The Hammer" verdiente.

Später schnürte der gebürtige Münchner die Schuhe noch jeweils ein Jahr für West Ham United und den FC Everton.

"Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein", sagte Hitzlsperger gegenüber der Zeitung.