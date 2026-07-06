Neues TV-Gesicht beim ZDF zu sehen: Dieser Moderator startet jetzt bei "hallo deutschland" durch

Mainz - Diese Woche blickt ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern ein neues Gesicht entgegen: Marvin Fischer (39) moderiert erstmalig das werktägliche News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland".

Marvin Fischer (39) moderiert ab dieser die ZDF-Sendung "hallo deutschland". © Jana Kay/ZDF/dpa

Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte, ist Fischer der elfte Moderator in fast 30 Sendejahren. Die Sendung läuft montags bis freitags von 17.10 Uhr bis 18 Uhr im ZDF.

Hessische Fans des Magazins könnten zumindest Fischers Stimme erkennen: Er moderierte die vergangenen sechs Jahre das TV-Boulevardmagazin des Hessischen Rundfunks (hr), "Maintower", und im Radio bei der Welle "You FM" - im Radio werde er auch weiterhin zu hören bleiben, hieß es.

Bei der Moderation von "hallo deutschland" wechsle er sich mit Sandra Maria Gronewald (50) ab, schrieb das ZDF.

Wer Fischers erste Sendewoche nicht verpassen möchte, sollte von Montag bis Freitag, ab 17.10 Uhr, einschalten. Danach übernimmt Fischer wieder ab dem 20. Juli - dann für drei Wochen.