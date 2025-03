Das passiert in der letzten Folge "Notruf Hafenkante" mit Hannes Hellmann

Hamburg - Hannes Hellmann (70) alias Polizeioberrat Wolf Haller verlässt nach über zehn Jahren das PK 21! Seit 2013 gehörte der gebürtige Berliner in der ZDF-Serie " Notruf Hafenkante " zur Stammbesetzung. Seine letzte Folge läuft am Donnerstag.

"Hallers letzte Schicht" läuft am Donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF. © ZDF/Constantin Kesting

Bereits im August 2024 hatte Hellmann seinen Ausstieg verkündet.

Die Entscheidung sei ihm nach all den Jahren "wunderbarer Arbeit mit den Kollegen vor und auch hinter der Kamera" nicht leicht gefallen, wie der 70-Jährige gegenüber der "tz" verriet. Er habe jedoch Lust, noch einmal "auf andere Weise" durchzustarten.

Selbiges trifft auch auf seinen Serien-Charakter Polizeioberrat Wolf Haller zu. In der Folge "Hallers letzte Schicht" verkündet dieser gegenüber Polizeioberkommissarin Melanie Hansen (Sanna Englund, 49), dass er in den Vorruhestand gehen wird.

Nach seinem Schuss-Unfall (Folge "Achtung, Wolf") und seinem darauffolgenden Kampf zurück ins Leben habe er gemerkt, dass er abseits des Polizei-Alltags "noch einiges erleben will".

Kurzerhand ernennt er Melanie zu seiner Nachfolgerin, die davon aber zunächst alles andere als begeistert ist.

Haller bietet ihr daraufhin an, probeweise für eine Schicht die Rollen zu tauschen. In seiner letzten Schicht wird Haller an Mattes Seelers (Matthias Schloo, 47) Seite Teil des Ermittlerteams, um ein letztes Mal auf dem Hamburger Kiez für Recht und Ordnung zu sorgen.