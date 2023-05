Erstes "Notruf Hafenkante"-Wochenende in Hamburg: "Verbindet Generationen"

Hamburg - Eine Rallye zu den Drehorten, ein gemeinsames Picknick und zwei Folgen " Notruf Hafenkante " auf der großen Kinoleinwand - all das bietet das erste Fan-Wochenende vom 5. bis 7. Mai in Hamburg. Organisiert wird diese von Anja, Desi und Tammy, alle drei sind seit "etlichen Jahren" Hafenkantis. Im TAG24 Interview verraten sie, warum.

Geplant ist unter anderem eine App-gesteuerte Rallye rund um das Polizeikommissariat 21 an der Kehrwiederspitze in Hamburg. "Viele Fans kennen die Drehorte bisher nur aus der Serie und waren noch nie vor Ort. Daher war es uns wichtig, möglichst viele rund ums PK 21 zu zeigen und gleichzeitig zu verdeutlichen, dass diese oft auch mehrfach bespielt wurden."

In letzter Zeit sei der Kontakt innerhalb der "Hafenkantis" immer enger und der Wunsch nach einem Fantreffen größer geworden. "Da die Teilnehmer aus ganz Deutschland anreisen, war von Anfang an klar, dass ein Tag beziehungsweise ein Abend nicht ausreichen wird. Deswegen ist es direkt das erste NHK-Fan-Wochenende geworden", so Anja, Desi und Tammy, die sich über eine viele größere Resonanz als erwartet freuen.

Aber was macht den Fandom rund um die ZDF-Serie eigentlich so besonders? "Überrascht hat uns selbst, dass die Community insgesamt sehr jung und der Umgangston untereinander freundlich ist, was im Internet ja leider nicht selbstverständlich ist. Die Hafenkante verbindet verschiedene Generationen und wir unterstützen uns gegenseitig."

Für das Fan-Event wurde sogar extra ein eigenes Logo entworfen. © privat

"Wir haben die Punkte bewusst überwiegend so gestaltet, dass auch eine spontane Teilnahme noch möglich ist", betonen Anja, Desi und Tammy. Beim Picknick am Freitag, 5. Mai, ab 18 Uhr an der Alsterwiese Schwanenwik könne jeder "nach Lust und Laune" mit seinen eigenen Picknick-Sachen vorbeikommen.

Die NHK-Rallye kann ab Samstag, 6. Mai, ab 9 Uhr individuell gespielt werden. Der Link dazu wird zur selben Uhrzeit via Instagram zur Verfügung gestellt. Für die Kinovorstellungen der Folgen "Letzter Schritt" und "Baby an Bord" am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr im Hansa Filmstudio Bergedorf gibt es noch Restkarten, die per Mail mit Angabe des Namens bestellt werden können.

Der Eintritt ist kostenlos. Es ist jedoch geplant, mithilfe einer Spendenaktion den Hamburger Verein "Sozialfelle e. V." zu unterstützen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tieren von sozial benachteiligten Menschen tierärztlich zu helfen.