Brutaler Überfall auf die Geissens: Polizei teilt Updates zu Ermittlungen

Alles in Kürze

Mitte Juni wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Unbekannten überfallen. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Die französische Polizei macht eigenen Angaben zufolge nämlich aktuell große Fortschritte bei der Suche nach den Tätern.

"Die Ermittlungen kommen gut voran und es konnten bereits einige Spuren bestätigt werden", teilt Laurence Barriquand, stellvertretender Staatsanwalt von Draguignan, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Gleichzeitig schränkte der Jurist aber ein, dass noch immer viel zu tun sei, bis man die vier Räuber dingfest machen könne. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wolle er zudem keine weiteren Angaben zu dem laufenden Fall machen.

Das Millionärs-Paar wurde Mitte Juni in seiner Villa in Saint-Tropez von bewaffneten Einbrechern überfallen, als Robert und Carmen gerade auf der Couch lagen und Netflix schauten.

Dabei wurden sie unter anderem dazu gezwungen, diverse Tresore zu öffnen und den Inhalt an die Räuber zu übergeben. Zudem erlitt Carmen eine Wunde am Hals, während Robert durch einen Tritt in die Rippen verletzt wurde.

Wie hoch die Beute der Einbrecher ausgefallen ist, ist bis dato jedoch nicht abschließend bekannt. Die TV-Bekanntheiten verrieten lediglich, dass das Quartett etwa 5000 Euro in bar, diverse Schmuckstücke sowie "acht bis zehn Dior- und Hermès-Taschen" der 60-Jährigen mitgehen lassen hat.